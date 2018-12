Vicepresedintele Camerei, Carmen Mihalcescu, la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- In asteptarea unui anunt de la Cotroceni, in privinta celor doua propuneri de ministri – pentru Dezvoltare si Transporturi – al doilea om in stat a dat de inteles ca spera ca nu va mai trece mult pana ce Klaus Iohannis va transmite daca ii accepta sau nu pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici […]…

- Varujan Vosganian, deputat ALDE, a propus miercuri, la sedinta comuna solemna a Senatului si Camerei Deputatilor consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, incheierea unui pact national, care sa vizeze pu...

- In Parlament, ca pe stadion. E drept ca unii pricep mai greu, insa Florin Iordache ne-a surprins pe toti cu iesirea nervoasa de ieri. Dupa plecarea de la pupitru, a ridicat nervos ambele maini cu degetele mijlocii in aer. Se pare ca gestul obscen facut de vicepresedintele Camerei Deputatilor era adresat…

- Grupul anti-Dragnea din PSD i-a transmis presedintelui partidului ca, daca va forta excluderea vreunui nemultumit la sedinta Comitetului Executiv de saptamana viitoare, tot grupul va demisiona din partid si va vota motiunea de cenzura, au declarat pentru G4Media.ro surse din PSD. Grupul controleaza…

- Inca un demers al parlamentarilor liberali intra marti in dezbaterea Camerei Deputatilor. Este vorba despre o motiune simpla indreptata impotriva lui Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor, ce va fi dezbatuta marti dupa-amiaza, de la ora 16, urmand ca votul sa se dea miercuri. Motiunea intitulata…

- Intre Guvern și Klaus Iohannis relațiile politice sunt glaciale, dar, mai nou, se pare ca nu se comunica nici la nivel oficial, pe teme de interes național. In timp ce Guvernul arata ca Romania va fi pregatita sa treaca la moneda euro la finalul acestui ciclu de guvernare, președintele Klaus Iohannis…

- Deputatul PSD Mircea Draghici, umar la umar cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, si Calin Popescu Tariceanu, seful Senatului, a avut o initativa legislativa care ar putea detona Justitia. Proiectul lui Draghici prevede ca persoanele afectate de protocoalele dintre Parchete – SRI – instanta…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat ca nu se vede votand impotriva lui Paul Stanescu, deoarece acesta ii este amic. Stanescu este unul dintre liderii PSD care i-au cerut lui Liviu Dragnea sa demisioneze atat de la sefia partidului, cat si de la conducerea Camerei Deputatilor. Vasilescu a mai spus ca doar…