- Amanarea constanta a listarilor pe bursa ale companiilor de stat, precum si amanarea dezbaterilor in Senat pe tema Fondului Suveran de Investitii (FSI), sunt printre cele mai importante probleme ale pietei de capital romanesti in prezent, considera Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Statul a jucat alba-neagra cu listarea Hidroelectrica, chiar a uitat de listarile promise, iar acest lucru nu este un element bun pentru piata, a declarat miercuri Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o conferinta de presa. "Cred ca faptul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele RCA. Pentru personele fizice, tariful mediu a crescut cu 9%, dar soferii fara incidente pot primi, in cadrul sistemului Bonus Malus, o reducere de 50% fata de 32%, cat era pana acum. Vicepresedintele Autoritatii,…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem avem un punct de vedere foarte clar. A fost deja o discutie la nivel de Guvern. Am avut o propunere in acest sens care sper sa fie acceptata de catre colegii din partea Comisiei Europene, Eurostat, astfel incat fondul sa nu fie considerat ca fiind in…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), redate de ...

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Vicepreședintele ASF: Tarifele de referinta RCA vor fi recalculate Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) vor fi recalculate dupa coordonate noi, „unele vor creste, altele vor scadea”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii…

- Vicepresedintele sectorului asigurari- reasigurari a prezentat și câteva din obiectivele pe care ASF le are pentru anul 2018, care au în vedere consolidarea funcției de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor specifice acesteia și continuarea acțiunilor de promovare a pieței…

- Vicepreședintele ASF a precizat ca schimbarile vor fi atat din punct de vedere al business-ului, cat si din punct de vedere legislativ. Obiectivele ASF pentru 2018 Reprezentantul ASF a prezentat si cateva din obiectivele pe care institutia le are pentru anul 2018, care au in vedere…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va demara un proiect impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR) in vederea adoptarii unui proiect prin care autovehiculelor grav avariate sa le fie suspendata automat ITP-ul (Inspectia Tehnica Periodica), scrie Gandul. In cazul unei masini care a…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, spune ca printre obiectivele mandatului sau pe urmatorii patru ani se numara refacerea pietei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“ conceptului de tranzactionare la bursa si imbunatatirea lichiditatii.…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- In urma unui control efectuat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in luna iulie 2017 la firma de brokeraj Muntenia Global Invest SA, s-au constatat o serie de deficiențe privind modul in care Comitetul de Audit al societații și-a indeplinit atribuțiile legale de monitorizare, fiind…

- Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Raluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, care a fost sanctionata 100.000 de lei la inceputul anului 2017 pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private, merge in instanta pentru a contesta decizia Autoritatii de…