Henorel Soreata, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) care isi daduse demisia in luna martie, a depus in Parlament o cerere de retragere a demisiei, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic.

"Mingea este acum in Parlament, la comisiile care l-au numit in aceasta functie, dar cel mai probabil Soreata isi va pastra functia de vicepresedinte. El oricum ramanea pe aceasta pozitie pana la finalizarea unei noi proceduri de selectie", au precizat sursele mentionate.

ALERTA Inalta Curte incepe judecarea apelului in dosarul lui…