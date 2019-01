Vicepreşedintele ANRE, anunț important pentru consumatorii de energie electrică Aceasta, in contextul in care, anterior, tot marti, ANRE a emis un comunicat de presa potrivit caruia pretul energiei si al gazelor naturale pentru consumatorii casnici in regim reglementat nu vor creste pana in anul 2022, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 114/2018. 'Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislatia secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia, nu vor conduce la cresteri de preturi la energia electrica si gazele naturale furnizate clientilor finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat in perioada 01.03.2019 - 28.07.2022 - pentru energia electrica,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

