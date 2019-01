Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o zi, Statele Unite ale Americii au fost in doliu, in amintirea fostului presedinte George Bush senior. Sute de oameni s-au adunat in Catedrala Nationala din Washington, D.C., unde au asistat la slujba religioasa. Un moment emotionant si istoric deopotriva, fiindca dincolo de zecile de oficiali…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflata in vizita de lucru in Washington D.C., a avut, vineri, 30 noiembrie a.c., o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA. In cadrul discuțiilor au fost discutate dezvoltarea, consolidarea și aprofundarea…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a celebrat Ziua Nationala a Romaniei si implinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, printr-o receptie oficiala organizata miercuri, 28 noiembrie 2018. In prezenta a peste 400 de invitati, evenimentul a fost onorat de vicepremierul Romaniei, Ana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Ministrul afacerilor interne a avut o intalnire cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul summitul ui UE SUA. Potrivit unui comunicat al MAI, in perioada 8 9 noiembrie a.c. ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s a aflat in Statele Unite ale Americii,…

- Ambasadorul George Cristian Maior a lansat joi, la Washington, in calitate de autor, volumul "Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner" (America's First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), informeaza un comunicat de presa al ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii citat…

- Masura ar putea ajuta Washingtonul sa repare relatiile tensionate cu aliatul sau din cadrul NATO, remarca agentia citata.Cu toate acestea, Turcia a spus ca va trata actiunea Statelor Unite cu prudenta si ca Ankara asteapta ca SUA sa taie complet legaturile lor cu militia kurda siriana Unitatile…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit joi cu reprezentanti ai companiei Tesla in Washington DC, invitand o echipa a companiei sa efectueze o vizita de documentare in Romania, dupa ce acestia au spus ca vor extinderea in Europa Centrala si de Sud-Est, potrivit unei postari de pe pagina…