- Vicepresedintele american Mike Pence si-a anulat marti o calatorie in New Hampshire si revine la Washington, dar o purtatoare de cuvant a declarat ca nu exista motive de ingrijorare, relateaza agentia DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Președintele Tribunalului Timiș, scrisoare care provoaca…

- ''A survenit ceva care necesita ca @VP sa ramana la Washington'', a scris pe Twitter purtatoarea sa de cuvant Alyssa Farah. ''Nu sunt motive de ingrijorare'', a mai mentionat ea. Potrivit Fox News si altor posturi de televiziune, avionul Air Force 2, cu care calatoreste Mike Pence, s-a reintors…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti numirea unei foste ambasadoare si femeie de afaceri din Arizona, Barbara Barrett, la conducerea US Air Force, relateaza AFP potrivit Agerpres. Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett, 68 de ani ii va urma unei…

- „Popor al Venezuelei, am sacrificat totul!. Cei care ma cunosc stiu cum am luptat frontal impotriva coruptiei si a nedreptatilor”, a declarat Christopher Figuera in scurta inregistrare video de un minut si jumatate difuzata pe Twitter de canalul NTN24, conform Agerpres. Dupa rebeliunea esuata…

- Calin Popescu Tariceanu a discutat despre aprofundarea cooperarii parteneriatului strategic Romania - SUA, sustinand ca acesta este constituit pe elemente care depașesc aspectele temporale ale alternanței guvernarilor politice. In plus, seful Senatului a reliefat rolul Romaniei in adaptarea și implementarea…

- Președintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu s-a intalnit marți, la Washington, cu Mike Pence, vicepreședinte SUA și președinte ex-officio al Senatului SUA și cu gen.lt.(r) Keith Kellogg, consilierul pentru securitate naționala al vicepreședintelui SUA.Inaltul demnitar roman a reafirmat…

- 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea NATO. Mike Pence a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri…

