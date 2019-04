Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele american Mike Pence a criticat dur Germania și Turcia in ceea ce privește abordarea lor fața de angajamentele fața de NATO, in cadrul comemorarii a 70 de ani de la inființarea Alianței, relateaza publicația Financial Times potrivit medifax. Mike Pence a reiterat miercuri nemulțumirile…

- Gazoductul Nord Stream 2 a provocat multe divergente între Germania si Statele Unite, care considera ca Administratia de la Berlin va deveni dependenta de Rusia în urma acestui proiect, relateaza publicatia The Wall Street Journal. Cancelarul german…

- Declarația ii aparține consilierului de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, dupa aparitia unor informatii in presa potrivit carora Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a declansat in 2017 o ancheta menita sa determine daca presedintele american lucra pentru Moscova, informeaza AFP.…