- "Ma inclin in fata victimelor atacului de la Wielun. Ma inlcin in fata victimelor poloneze ale tiraniei germane. Si cer iertare", a spus Steinmeier in germana si poloneza, in prezenta inclusiv a omologului sau polonez. Alaturi de numerosi lideri de stat si de guvern, Steinmeier se afla in…

- Polonia a convenit cu SUA amplasamentul trupelor americane suplimentare ce vor fi desfasurate pe teritoriul polonez, a declarat vineri ministrul apararii, Mariusz Blaszczak, la o zi dupa ce presedintele Donald Tump si-a anulat vizita in Polonia de la sfarsitul saptamanii din cauza amenintarii uraganului…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca isi anuleaza vizita prevazuta in Polonia din cauza uraganului Doria care se va apropia la sfarsitul saptamanii de coastele Floridei, noteaza AFP preluat de agerpres. "Pentru a permite ca toate mijloacele statului federal sa se concentreze asupra…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca isi anuleaza vizita prevazuta in Polonia din cauza uraganului Doria care se va apropia la sfarsitul saptamanii de coastele Floridei, noteaza AFP. "Pentru a permite ca toate mijloacele statului federal sa se concentreze asupra furtunii…

- Cu puțin timp înainte de planificarea calatoriilor europene ale președintelui Donald Trump, SUA își intaresc amenințarile cu o retragere parțiala a trupelor sale din Germania. "Este cu adevarat jignitor sa se aștepte de la contribuabilii americani sa plateasca în continuare peste…

- Polonia 'i-ar primi cu bucurie' pe teritoriul sau pe soldatii americani stationati in prezent in Germania, a declarat ambasadorul Statelor Unite la Varsovia, Georgette Mosbacher, intr-un mesaj postat pe Twitter, citat de dpa potrivit Agerpres. 'Contrar Germaniei, Polonia isi indeplineste obligatia…

- Presedintele american Donald Trump va efectua vizite in Polonia si Danemarca la sfarsitul lunii viitoare dupa participarea la summitul G7 din Franta, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza dpa si Reuters. Vizita in cele doua tari va avea loc intre 31 august si 3 septembrie. Pe 1 septembrie, presedintele…

- Vizita in cele doua tari va avea loc intre 31 august si 3 septembrie. Pe 1 septembrie, presedintele american va lua parte la Varsovia la evenimentele comemorative organizate cu prilejul implinirii a 80 de ani de la declansarea celui de Al Doilea Razboi Mondial.In Danemarca, Trump se va…