Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, prin vocea senatorului Andrei Gerena, s-a lansat intr-un atac dur la PNL. „Initiatorul motiunii de cenzura este de fapt presedintele Klaus Iohannis, iar PNL, PMP si USR doar au semnat acest document, in conditiile in care seful statului nu are dreptul constitutional de a initia o motiune”, a sustinut…

- „Sunt necesare 233 de voturi pentru a da jos Guvernul, iar cei care au semnat sunt 166. Sa presupunem ca mai sunt cativa care nu au semnat, dar vor vota, insa oricum e o distanta foarte mare pana la 233. Am avut saptamana trecuta o discutie cu liderii Opozitiei si au recunoscut si ei ca nu au nicio…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, duminica, in legatura cu protestele de sambata din Franța, unde sunt marii lideri ai UE care sa condamne violențele manifestațiilor de acolo, așa cum au facut in cazul Romaniei, in luna august.Apelurile disperate ale lui Erdogan, ignorate de…

- "In plenul Comisiei de la Venetia, Florin Iordache a solicitat asistenta expertilor Comisiei in elaborarea modificarilor la coduri si la legile justitiei. Secretarul comisiei si-a aratat disponibilitatea de a sprijini aceasta cerere, facand precizarea ca nu Iordache, ci conducerea Camerei Deputatilor…

- "Exista o propunere facuta de deputatul Varujan Pambuccian de a face o sedinta solemna comuna la Alba Iulia, numai ca aceasta propunere presupune costuri foarte mari si o logistica foarte complicata. Si, din ce am aflat, la Alba Iulia nu mai exista spatii de cazare. I-am rugat asadar pe liderii de…

- Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit vineri pentru a discuta, in principal, despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si despre proiectiile privind bugetul pe 2019. Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, iar presedintele…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, dupa ce deputatul PSD Catalin Radulescu l-a acuzat ca a lasat „sa se distruga Arpechim”, ca deputatului i-a fost frica sa discute cu...

- Liviu Plesoianu a declarat pentru DC News ca va demonta punct cu punct acuzatiile pe care i le-a adus Andrei Gerea cu putin timp in urma. "Mare greșeala a facut pentru ca s-a referit la niște legi, de o sa primeasca un raspuns foarte interesant zilele urmatoare. Legat de referirile pe care…