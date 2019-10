Președinte ALDE Oradea, Dorin Corcheș a fost de-a dreptul radiat din partidul pastorit de Tariceanu. Aceasta chiar daca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a hotarat sa iasa de la guvernare și sa intre in Opoziție. In decizia facuta public vineri, pe Facebook, de catre Corcheș, se arata ca excluderea sa vine ca urmare a deciziilor structurilor superioare ale acestui partid, din lunile august și septembrie, de a-i sancționa cu excluderea pe toți membrii ALDE care accepta sa ramana la guvernare, alaturi de PSD, chiar și dupa decizia șefului ALDE de a baga partidul in Opoziție.

Iata…