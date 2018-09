Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Regiunii Nord-Vest si vicepresedinte al organizatiei PSD Bistrita-Nasaud, Doina Pana, a declarat, vineri seara, ca rezultatul votului din CEx a fost unul previzibil si ca desi sunt colegi carora nu le convine decizia, ei se vor supune majoritatii.

- Peste zece lideri PSD cu drept de vot in CExN al partidului discuta, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, inaintea ședinței conducerii largite in care se va analiza scrisoarea anti-Dragnea, scrie Mediafax.Printre lideri PSD care au sosit,…

- Intalnirea a fost confirmata pentru AGERPRES de catre secretarul general al filialei, Romeo Florian. 'O sa ne intalnim cu primarii si o sa luam o decizie. Ne vom intalni astazi, dupa-masa, dupa ora 4,00. In primul rand, primarii, si pe urma si restul', a spus Florian. Potrivit secretarului…

- Deputatul PSD de Bistrița-Nasaud, Doina Pana, spune ca rectificarea bugetara a fost adoptata prin OUG. Totodata, aceasta susține ca decizia este una legitima. Deputatul PSD B-N, Doina Pana precizeaza faptul ca dreptul cetațenilor romani la salarii, pensii, sanatate și nu numai, nu poate sa fie amenințat…

- Deputatul Cristina Iurișniți a anunțat, miercuri, ca a transmis, in calitate de președinte al Comisiei pentru Egalitatea de Șanse din Camera Deputaților, trei sesizari la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Una dintre acestea o vizeaza pe Doina Pana. „Niciunei persoane, cu atat…

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana, a vorbit, intr-o postare pe o rețea de socializare, despre protestul Diasporei. Singurul parlamentar PSD din Bistrița-Nasaud care a ales sa iși exprime public punctul de vedere cu privire la acest miting este convins ca incidentele s-au datorat unor…

- Un salariat bucurestean cu salariul mediu pe economie plateste primariei de sector si Primariei Generala a Bucurestiului, din impozitul lui pe salariu, 2.100 de lei, anual. Un salariat cu salariul minim pe economie plateste primariilor 767 de lei, anual.

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) impreuna cu Uniunea Salvați Romania au trimis Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate pentru Legea privind Codul administrativ al Romaniei, a anunțat deputatul Ionuț Simionca. Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat…