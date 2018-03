Stiri pe aceeasi tema

- Seria protestelor jurnaliștilor din Timișoara a continuat astazi cu o noua acțiune. Adunați in sala de consiliu a primariei, jurnaliștii de la toate publicațiile din Timișoara au așteptat sa inceapa conferința de presa, iar in momentul in care primarul orașului a inceput sa vorbeasca, ziariștii s-au…

- Un top al fanilor de pe Facebook ai primarului Timișoarei a fost realizat de un utilizator al rețelei de socializare. Acesta a folosit un soft cu ajutorul caruia a alcatuit o un top 50 al oamenilor care dau „like” la postarile primarului Timișoarei, in condițiile in care acesta se lauda zi de zi cu…

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…

- Jurnaliștii timișoreni continua protestul impotriva primarului Timișoarei. Astazi, in timpul conferinței de presa a edilului, jurnaliștii l-au taxat pentru jignirile aduse de-a lungul timpului și au plecat imediat ce primarul a inceput sa vorbeasca. S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce edilul și-a…

- Aproximativ 30 de jurnalisti din presa locala din Timisoara au continuat protestul fata de primarul municipiului, Nicolae Robu (PNL), care a spus despre acestia ca sunt ”paraziti sociali” si i-a comparat cu ”prostituatele”, parasind sala de conferinte de la Primaria Timisoara.

- Primarul Timișoarei a vorbit marți singur, timp de cateva zeci de minute. De fapt, a ținut un monolog in fața propriului telefon, in timpul obișnuitei conferințe de presa a PMT. Jurnaliștii au parasit sala de consiliu, continuand astfel protestul inceput luni.

- Mai mulți jurnaliști din Timișoara protesteaza fața de atitudinea primarului orașului, Nicolae Robu, care i-a comparat cu niște prostituate și le-a spus ca sunt „paraziți sociali” care traiesc din „taxa de asmuțire”. Marți, la conferința de presa de la Primaria Timișoara, peste 20 de jurnaliști au parasit…

- „«Violența este ultimul refugiu al celor incompetenți» (Isaac Asimov – «Fundația», 1951). Acest citat mi-a marcat adolescența și, ca atare, nu am avut cum sa nu remarc violența de limbaj și de atitudine in spatele careia s-a refugiat astazi edilul Timișoarei ca sa se apere de intrebarile…

- Jurnaliștii din Timișoara protesteaza, dupa ce primarul Nicolae Robu i-a insultat. Presa din Timișoara a lansat un protest fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președinte al filialei PNL Timiș, dupa ce edilul le-a adus jigniri constante jurnaliștilor timișoreni. ”Primarul Timișoarei și-a facut…

- Editorii din presa timișoreana au readactat un protest impotriva ieșirilor necontrolate ale primarului local. Jurnaliștii reacționeaza acum fața de invectivele cu care au fost tratați de mai mult timp. Transmitem in cele ce urmeaza scrisoarea de protest fața de primarul Nicolae Robu.

- Comunicat. Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate, ONG-urilor care...

- "IN SPIRITUL ADEVARULUI! 1. Sunt de aproape șase ani Primar. 2. Organizez saptamanal doua conferințe de presa -una la Primarie, alta la PNL-, toate cu durata de 1-1.5 ore. 3. La conferințele mele de presa accesul este liber, nu exista și nu au existat niciodata acreditari.…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a reactionat sambata la afirmatiile primarului Timisoarei, Nicolae Robu, care i-a catalogat pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire”, afirmand…

- Calin Dobra condamna atitudinea primarului Robu fața de presa locala. Conferința de presa de vineri a primarului Timișoarei a fost una plina de jigniri la adresa jurnaliștilor, totul culminand cu compararea acestora cu niște prostituate. Dobra transmite ca apreciaza presa din județ…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- AFP titreaza: „Guvernul roman vrea capul sefei Directiei Nationale Anticoruptie”. Jurnalistii francezi noteaza ca "De la revenirea la putere in decembrie 2016, social-democratii - din randurile carora mai multi alesi sunt vizati de proceduri in justitie - au incercat sa dilueze legislatia anticoruptie,…

- Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, citat de DPA, a precizat ca "nu exista nicio afirmatie in acest act de acuzare ca vreun american a participat cu buna stiinta la aceasta activitate ilegala" si "nicio afirmatie (...) ca faptele incriminate au influentat rezultatul alegerilor…

- Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca si instantele sunt ingrijorate si preocupate cu privire la relatarile referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Serviciului…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Prezent la Parchetul Curtii de Apel Cluj Napoca, procurorul general Augustin Lazar a fost asaltat cu intrebari de jurnalisti, legat de inregistrarile socante scoase la iveala seara trecuta de catre fostul deputat PSD, Vlad Cosma.Lazar a fost insa rezervat in declaratii si s-a rezumat la a-i…

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, cu scorul de 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv, duminica, printr-o victorie clara impotriva numarului 319 WTA, Katherine Sebov.Citeste…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid, conducerea organizatiei aratandu-si sustinerea fata de actualul edil al Iasiului, potrivit news.ro.

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, în finala turneului de la Australian Open, dupa ce a învins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21.

- „Cați au protestat acum doua seri? 100.000, da?! Ok! 20 de milioane nu au fost de acord cu protestul, ca nu au fost acolo”, a declarat Robert Negoița. El le-a transmis protestatarilor „sa se autorizeze”. „Sa se autorizeze, asta e mesajul meu. Cand vrei sa traiești intr-o țara civilizata in care…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Peste patru mii de persoane marsuluiesc, sambata, pe strazile din municipiul Sibiu scandand lozinci impotriva Guvernului, impotriva legilor justitiei si aratandu-si sustinerea fata de protestatarii de la Bucuresti. ”Bucuresti nu uita, Sibiul e de parte ta” este una dintre scandarile favorite. De…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, miercuri, ca terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera sa nu fie preluat de Primaria Capitalei, care intentiona sa construiasca acolo Spitalul Metropolitan.

- Ar fi trebuit sa-și vada visul implinit, dar 128 de tineri din Timișoara, fericiții caștigatori ai unei competiții lansate de primarie, stau cu agoniseala de-o viața blocata in conturi. Ei ar fi trebuit sa primeasca deja terenuri gratuite pentru a-și construi case, imparțite de Primaria Timișoara in…

- Celebrul actor Alexandru Arsinel a fost audiat astazi, de procurorii DIICOT, in dosarul medicului Mihai Lucan. Dupa mai bine de patru ore de audieri, actorul le-a marturisit jurnalistilor ca in ciuda scandalului, ii va fi recunoscator mereu celebrului profesor."A fost o intalnire civilizata,…

- Simona Halep se asteapta la o partida "dificila", dar frumoasa, impotriva compatrioate ei, Irina-Camelia Begu, in semifinalele turneului de la Shenzhen, programate vineri.Citeste si: Ministrul demisionar Doina Pana vine cu EXPLICATII dupa plecarea din Guvern: 'Consider ca am luat decizia corecta...'…

- ”Nu ma sperie si nu ma face sa renunt toata campania de denigrare si defaimare lansata deja de anul trecut impotriva Primariei Capitalei, a primarului general, a colegilor nostri. Am mai trecut prin asta. Nu ma sperii, sunt tabacita dupa un an jumate de mandat. Stim ca sunt foarte multe interese,…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenestiapos, intr-o reactie la numarul mare de victime in cadrul miscarii de contestare in desfasurare in Iran, invitand "toate partile interesate" sa se abtina de la "orice act de violenta", relateaza…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand ca acesta a avut parte de un transplant in mod preferential.

- Aude Picard-Wolff, primarul comunei franceze Morette și-a anunțat colegii ca nu ii va mai saruta pe obraz in semn de salut, cum se obișnuiește in Franța, și ca iși dorește mai degraba sa „dea mana” pe viitor.

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Consiliera la Primaria sectorului 1, Clotilde Armand a aruncat o adevarata bomba in randul fanilor giuleșteni cand a anunțat ca Primaria nu va mai baga bani in sport și sisteaza finanțarea echipei din liga a patra, Academia Rapid. Contactat de Gazeta, primarul Dan Tudorache a infirmat informația. ...

- Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost depusa marți de catre Tudor-Virgil Bastea la Inspectoratul Judetean de Politie Timis. Timisoreanul ii informeaza pe oamenii legii ca exista o fotografie in care este surprins Nicolae Robu circuland cu masina de serviciu la intersectia Aleii…

- Un timisorean a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Timis impotriva primarului Nicolae Robu, care, marti, a fost fotografiat in timp ce depasea pe liniile de tramvai o coloana de masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a ...

- Atacuri iresponsabile facute fara pic de jena in zile de doliu național – așa califica președintele CJ Timiș Calin Dobra declarațiile facute saptamana trecuta de primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Dobra susține ca Primaria Timișoara blocheaza un proiect cu fonduri europene al CJ Timiș, din cauza ca…

- Peste 300 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a protesta fața de modificarile la legile justitiei. Manifestanții scandeaza „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți”, „Rușine, rușine sa va fie”, „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” sau „Cinste…

- Protestul impotriva majorarii taxelor si impozitelor locale pentru anul viitor, va avea loc, chiar daca la Constanta, ploua, anunta organizatorii evenimentului."Conditiile meteo mai putin favorabile sigur nu ii impiedica pe alesii nostri sa "ne jumuleasca" prin taxe si impozite mai mari.Organizatorii…

- Organizația din Sibiu a PSD susține ca forțele de ordine nu au intervenit impotriva cetațenilor care protesteaza in fața sediului de partid. Social-democrații spun ca protestatarii “ocupa in mod abuziv” zona pietonala iar mai mulți locuitori s-ar fi declarat deranjați de “protestul agresiv”. Intr-un…

- Comunitatea online “Va vedem din Sibiu” a indemnat cetațenii sa protesteze intr-un mod inedit, in fața sediului PSD. Cațiva protestatari și-au asumat rolul de “garda de noapte” și au ramas și pe parcursul serii in fața sediului partidului iar marți, la ora 13, a fost organizat un flashmob, pentru a…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- La poalele munților Rodnei, un primar care și-a decorat biroul cu mobila Elenei Ceaușescu a interzis oilor sa umble ziua prin oraș și le-a pus cailor scutece risca sa fie demis din funcție de propriii alegatori printr-o acțiune rar intalnita in Romania postdecembrista

- Care este planul complet al acestei actiuni in forta si de ce rezultatul final va schimba cu totul sistemul jusitiei din Romania? Jurnalistii de la Hotnews.ro au realizat o sinteza a celor patru pasi pe care alianta PSD-ALDE, cu sustinere de la UDMR, intentioneaza sa-i faca, in pofida protestelor…

- Doar șase albaiulieni au ieșit din casa joi seara pentru a participa la protestul fata de adoptarea legilor justitiei. Inițial doar patru oameni s-au prezentat la locul de intalnire, in fața Instituției Prefectului Alba, iar dupa 40 de minute au mai aparut inca 2 persoane. „Daca PSD s-a razgandit și…

- Protestul din fata Palatului Parlamentului s-a incheiat. Peste 400 de oameni au scandat impotriva acutalei coalitii de guvernare, in timp ce in Camera Deputatilor a fost dezbatuta legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Deputatii care au iesit din Parlament la finalul dezbaterilor au fost…