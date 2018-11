Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu afirma, citand surse din Ministerul Transporturilor, ca Guvernul Dragnea - Dancila ia in calcul sa renunte la autostrada Iasi - Targu Mures, in favoarea unei alte variante de autostrada. ”Asistam la o noua bataie de joc la adresa cetatenilor din Moldova…

- Asistam la o noua bataie de joc la adresa cetatenilor din Moldova si la o noua dovada de iresponsabilitate si incompetenta din partea Guvernului", sustine liberalul. "La nici doua saptamani de la momentul in care parlamentarii PNL au pus pe ordinea de zi la Comisia de Transporturi proiectul de lege…

- Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților a dat, marți, raport de admitere cu amendamente proiectului de lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Targu Mureș, denumita și „Autostrada Unirii".Deputații din Comisia pentru Transporturi au adoptat raportul ...

- ”Ministrul Transporturilor Lucian Sova considera ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale. Discutiile despre aceste spatii comerciale sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor”,…

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) s-a intalnit vineri cu conducerea Ministerului Transporturilor si a Metrorex, cu care nu s-a inteles insa in privinta revendicarilor, iar sindicalistii anunta ca vor continua luni si marti protestele in fata sediului Guvernului. Principala revendicare a USLM este…

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…

- Se fac noi pasi in ceea ce priveste proiectul Ministerului Transporturilor privind construirea unui drum de mare viteza care sa lege doua provincii romanesti, Muntenia si Moldova. Zilele trecute, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca au fost scoase la licitatie studiile de fezabilitate…