Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, Polonia au guverne formate din partide din PPE. Urmeaza un an cu alegeri europarlamentare, iar PPE ar avea nevoie de un exemplu negativ in Parlamentul European. Totul, pentru intarirea forțelor unor lideri ce țintesc funcții mai inalte, lideri care, prin declarațiile lor, vin sa confirme…

- Presedintele Igor Dodon a revenit la munca dupa accidentul de duminica. Pe pagina sa de Facebook au fost plasate fotografii de la ședința operativa de astazi privind situația din țara si agenda evenimentelor internaționale.

- Omul de afaceri Gigi Becali este din nou în toiul unui scandal, dupa ce a fost acuzat ca a amenințat și a înjurat un europarlamentar în Aeroportul Otopeni.Europarlamentarul Cristian Preda susține ca a fost înjurat de Becali, spunând ca acesta chiar i-a…

- Cristian Preda scrie, pe pagina sa de Facebook, ca Gigi Becali l-a înjurat în aeroport și i-a tras un șut în geanta, dupa ce europarlamentarul s-a declarat nemulțumit ca omul de afaceri folosește poarta de protocol.

- Premierul Romaniei a facut o noua gafa, de data asta in timpul conferinței de presa susținute in timpul vizitei oficiale in Republica Macedonia. Viorica Dancila i-a denumit pe locuitorii țarii macedoni, in loc de macedoneni. Premierul Romaniei se afla intr-o vizita oficiala in Republica Macedonia.…

- Alina Mungiu-Pippidi a vorbit intr-un interviu acordat DCNews despre intrarea in politica a Laurei Codruța Kovesi. Politologul o asociaza pe fosta șefa DNA cu ideologia macoveista.Alina Mungiu-Pippidi considera ca Laura Codruța Kovesi are mari șanse sa intre in politica și o aseamana pe fosta…

- Igor Dodon se bucura de eșecurile statului pe care chiar el il reprezinta. Intr-o postare pe Facebook, seful statului s-a aratat convins ca Uniunea Europeana va adopta, astazi, decizia privind suspendarea acordarii asistentei macrofinanciare pentru Moldova.

- Fostul ministru al Justiției, Moniva Macovei, explica modul in care se va aplica legea odata ce a fost modificata definiția abuzului in serviciu. Actualul europarlamentar argumenteaza ca varianta transmisa de ministerul Justiției tradeaza preocuparea pentru “a-i salva pe cei care jefuiesc banii publici.”…