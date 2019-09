Vicepresedinte Huawei: Asteptam indrumari de la Guvernul Romaniei, suntem ,,pusi la colt" pe baza unor speculatii

Stiri pe aceeasi tema

- Daca iși dorea cu adevarat sa repare drumurile din județul Alba, Ion Dumitrel avea la dispoziție 30 de milioane de euro din excedentul bugetar al Consiliului Județean Alba pe anul 2018. Cu acești bani, Dumitrel putea repara chiar și drumurile din Hunedoara și Sibiu, dar lui nu i-a pasat nici de propriul …

- PRESEDINTE TNL, MARA MARES: DECLARATIA MINISTRULUI EDUCATIEI CARE A SPUS CA "A INVATAT SA NU SE URCE CU UN STRAIN IN MASINA" E DIN CICLUL "AVEA FUSTA PREA SCURTA". DOAMNA ANDRONESCU, TREBUIE SA DEMISIONATI Declaratia Ecaterinei Andronescu care a spus, in contextul discutiei despre cazul Alexandra ca…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a avertizat autoritațile statului, in nenumarate randuri, in ultimii patru ani, in legatura cu pericolele pe care le presupune raspandirea transportului neautorizat, neacreditat și nefiscalizat. Astazi asistam neputincioși…

- Copreședintele Verzilor din PE, Philippe Lamberts, a intervenit astazi in plenul PE, cand Romania iși prezenta bilanțul la președinția rotativa a Consiliului UE, și a susținut ca spectacolul pe care-l da Guvernul Dancila ”nu este la inalțimea Europei și nici la inalțimea Romaniei. Romania merita…

- Copresedintele grupului Verzilor din Parlamentul European, Philippe Lamberts, i-a transmis Vioricai Dancila ca guvernul pe care il conduce nu se ridica la inalțimea Europei. El a afirmat ca Romania merita „ceva mai bun”. „Sincer, spectacolul pe care ni-l da guvernul dumneavoastra nu este la inalțimea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre portofoliul de comisar european, susținand ca persoana desemnata trebuie aleasa cu atenție pentru ca in trecut au fost comisari romani care nu prea au ajutat țara."Ne vom lupta pana in ultima clipa…

- "Asteptam de mult aceasta ordonanta pentru darea in plata a activelor din energie. Este parte a planului pe care il discutam cu Comisia Europeana pentru restructurarea CEH, companie care a primit un ajutor de salvare acum cativa ani si acum are datorii foarte mari pe care nu le poate plati si o sa treaca…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) solicita premierului Romaniei sa respecte angajamentele luate in privinta adoptarii Codului Administrativ, dupa discutiile cu partenerii sociali, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. 'Ii reamintim ca adoptarea acestui act normativ…