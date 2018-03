Stiri pe aceeasi tema

- In Romania circa 5 milioane de soferi incheie polita RCA, ceea ce inseamna ca numarul soferilor care au optat pentru clauza de decontare directa ajunge la circa 2% din totalul clientilor. Aproximativ 100.000 de soferi au achizitionat clauza de decontare directa atunci cand au incheiat polita…

- Aproximativ 100.000 de polite RCA au fost vandute cu serviciul de decontare directa, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la Conferinta Nationala a Brokerilor de Asigurari si...

- RCA 2018: "Cu decontarea directa stam din ce in ce mai bine. De ce stam bine? Pentru ca personal ma bucur ca toata piata a inteles necesitatea introducerii acestui produs. De altfel, el este singurul produs destinat cumparatorului de polita RCA, adica asiguratului. Suntem la nivel de aproximativ…

- "Decontarea directa este singurul produs destinat cumparatorului de RCA. Suntem la nivelul de aproximativ de 100.000 de polițe vandute in serviciul de decontare directa ceea ce ne arata ca asiguratul roman incepe sa ințeleaga necesitatea incheierii acestui serviciu. Nu sunt procese intre companii pe…

- "Cele mai frecvente litigii soluționate au aparut ca urmare a diferențelor mari dintre sumele propuse de catre asiguratori in dosarele de dauna și calculele pe care consumatorii le primesc in urma evaluarilor sau constatarilor din unitațile de service, dar și din cauza lipsei de comunicare transparenta…

- Cornel Coca Constantinescu, vicepreședinte ale Autoritații de Supravegehre Financiara(ASF) pentru zona asigurarilor, avertizeaza ca lipsa cunoștințelor financiare are afecte grave in plan economic și social. Constantinescu vorbește despre educația financiara a romanilor, domeniu de care s-a ocupat și…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anunțat ca va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. Andreea Pora a calculat ce ar caștiga Dragnea in urma unei astfel de legi și de ce vrea liderul social-democrat…

- Cand te simti lipsita de vlaga, ai tendinta sa apelezi la bauturile energizante, chiar daca acestea au un efect nociv si de scurta durata. Totusi, ar trebui sa te gandesti ca nu energia este cea care iti lipseste, ci poate relaxarea, acea stare de bine care te ajuta sa perseverezi in tot ceea ce faci.…

- Într-un nou studiu, la care au luat parte persoane trecute de vârsta de 50 de ani, cercetatorii au identificat câteva lucruri pe care ar trebui sa le facem înainte de a împlini jumatate de secol.

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare,…

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- • Daca s-ar tine cont de cerintele din caietul de sarcini, cladirea ar trebui sa fie “luna” V. Stoica Serviciile de salubrizare in stația de cale ferata Ploiești Sud vor costa Regionala Cai Ferate București din cadrul Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA nici mai mult, nici mai puțin de 150.000…

- Sentința in celebrul dosar „Orizont”, in care fostul primar Constantin Boscodeala era judecat pentru abuz in serviciu. Fostul edil a scapat de condamnare, insa va fi obligat sa plateasca, alaturi de ceilalți doi inculpați, peste 50 de miliarde de lei vechi. In cei aproape patru ani de cercetare judecatoreasca…

- Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza in cuantum de 80% sau 100%, dupa caz, din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, la fel ca in anii precedenti, fara a interveni fractie de luna. Recuperarea de catre…

- Cornel Coca Constantinescu a spus ca, din 2017 pana in prezent, ASF a reusit sa adopte o serie de masuri si instrumente noi in favoarea consumatorilor. „Eu cred ca perceptia consumatorului roman asupra asigurarilor s-a schimbat semnificativ. De ce? Pentru ca avem o noua lege a asigurarilor RCA, avem…

- Declaratia Unica va trebui depusa pâna la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pâna la 15 iulie 2018. Noul formular înlocuieste declaratiile…

- Pentru urmatorii 5 ani, Statul Roman a pus la cale o schema de ajutor de stat pentru subvenționarea transportului feroviar intermodal de tip RO – LA. Este vorba despre transportul autocamioanelor pe calea ferata, subdezvoltat in Romania, din cauza deficiențelor rețelei feroviare ce necesita investiții…

- De maine, profesorii si medicii vor primi salarii majorate! Problema este ca, potrivit ultimelor calcule facute de Guvern, bugetul e din ce in ce mai subtire. Asa ca astazi se anunta o intalnire de gradul 0 intre ministrul sanatatii, cel al finantelor si vicepremierul Paul Stanescu.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Mai multe nereguli și abateri au fost constatate la nivelul Caselor de Asigurari de Sanatate Județene, conform raportului de activitate al Curții de Conturi pe 2017. Printre acestea se numara și CAS Vrancea. Potrivit raportului, CAS Vrancea nu a elaborat și implementat procedurile…

- Directorul Direcției Supraveghere Intermediari și Monitorizarea Regulilor de Conduita și reprezentantul ASF in Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autoritații Europene pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Calin Rangu, a fost ales in unanimitate vicepreședinte al ITF, in prima…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Directorul Direcției Supraveghere Intermediari și Monitorizarea Regulilor de Conduita și reprezentantul ASF in Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autoritații Europene pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Calin Rangu, a fost ales in unanimitate

- Calin Rangu, director al Directiei Supraveghere Intermediari din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a fost ales in unanimitate in data de 20 februarie in functia de vicepresedinte in Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii Ocupationale…

- Vlad Deliu (36 de ani), care a ocupat functia de manager de investitii in cadrul NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din Romania, va fi noul director de investitii al NN Asigurari de Viata, potrivit mai multor surse din piata. Deliu lucreaza de 10 ani in cadrul…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au gresit nerecunoscand…

- Oamenii de fotbal lanseaza atacuri din ce in ce mai virulente la adresa lui Razvan Burleanu, actualul șef de la FRF. In aceata dimineața, Justin Ștefan, secretarul general de la LPF, s-a implicat in culisele alegerilor de la FRF și l-a atacat pe Burlenau prin intermediul unei postari pe pagina sa de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta face licitatie pentru atribuirea contractului Asigurari parc auto Casco , in valoare estimata, cuprinsa intre 92.000 si 110.400 lei. Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de asigurare auto Casco, fara fransiza, pentru…

- Daca reusești sa combini corect alimentele, poți slabi mai usor si te vei feri de eventualele probleme ce pot sa apara pe parcursul vieții. Afla cateva combinații ideale de alimente pentru o viața sanatoasa, scrie realitatea.net.

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Stabilitatea pietei de asigurari este palpabila astazi, desi provocarile anului 2018 vin de pe urma turbulentelor intregistrate in 2016 si ale caror efecte au fost inregistrate in 2017. Nu putem sa uitam de falimente rasunatoare, de tarife plafonate si de proteste si actiuni de strada, intr-o perioada…

- Simona Halep (2 WTA) a pus capat zvonurilor privind relația cu Radu Barbu și a numit cele doua persoane pe care ar vrea sa le intalneasca. Intr-un interviu mai puțin convențional acordat Andreei Esca, Simona Halep a dat detalii necunoscute din intimitate. Locația a fost la randul ei una deosebita,…

- In ideea ca vom duce la reciclare ambalajele produselor pe care le cumparam, va trebui sa achitam, pe langa prețul produsului, și o garanție pe ambalaj in valoare de 2 lei, bani pe care ii vom primi inapoi cand reciclam ambalajul. Chestiunea e prevazuta in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis este prizonierul neputincios al PSD-ului. Afirmatia ii apartine fostului ministru al Culturii, Theodor Paleologu. El spune la RFI ca seful statului ar trebui sa anunte de pe acum ca nu mai candideaza pentru un nou mandat de presedinte, pentru ca bilantul lui este „extraordinar…

- Cererile de solicitare a informatiilor de interes public, indiferent de modul in care au fost formulate, se inregistreaza, de indata, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publica directa, in Registrul pentru inregistrarea solicitarilor si a raspunsurilor privind accesul la informatiile…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Lideri ai masoneriei din Romania, generali in rezerva și naționaliști infocați s-au adunat, miercuri, in sala unui hotel din Capitala, pentru a lansa o noua formațiune politica: Partidul Lege și Ordine. Președinte este Bartolomeu Savoiu, Mare Maestru al Marii Loje Naționale 1880. Un personaj controversat,…

- Liderul PSRO, Mircea Geoana, considera, într-o postare facuta miercuri pe pagina sa de Facebook, ca asistam la erodarea accelerata a statului si a institutiilor sale, iar în anul Centenarului statul român si liderii politici ''ar trebui sa fie constienti de responsabilitatea…

- Un nou contract cadru care va reglementa condițiile in care se va acorda asisteța medicala in Romania, dar și medicamentele și dispozitivele medicale, a fost publicat, marți de Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- "Am primit foarte multe solicitari in comisie de extindere a termenului undeva in luna mai, era o idee de a se merge pana la 25 mai sau chiar 1 iulie. Data pana la care sa avem toate datele, consultari cu casa de sanatate si casa de pensii. Trebuie sa avem discutii cu reprezentanti ai Casei de Asigurari…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook, spune ca Liviu Dragnea a reușit sa preia controlul partidului pe fondul indiferenței manifestate de foștii lideri. Ivan vorbește și despre un incident in care președintele PSD a suspendat o ședința de partid pentru a urmari serialul Suleiman…

- Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), partid aflat la guvernare, a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile sunt gratis”, a scris Bradley, „familiile care nu au lucrat nici macar o zi in viata…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- Principala modificare vizeaza acordarea gratuitatilor pentru toate persoanele pensionare a caror pensie neta este in cuantum de pana la 1.500 lei/luna (inclusiv). In proiectul de hotarare publicat ieri pentru consultare publica se arata ca, potrivit datelor furnizate de Casa Judeteana de Pensii, numarul…

- Orhideea este o floare foarte apreciata de multe persoane, dar pe cât este de frumoasa, pe atât de mult rau poate provoca. Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa în care locuiesc oameni nehotarâți, cu voința slaba. Pentru aceștia, orhideea funcționeaza…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri seara ca 2018 este "un an simbol", in care romanii ar trebui sa fie "stransi in jurul acelorasi idealuri comune", pentru a dezvolta Romania. "2018 este un an simbol, este anul Centenarului. (...) Daca toti am intelege acelasi lucru din acest simbol…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Cele noua companii care vand poliție de asigurare auto RCA au inceput sa ofere și serviciul de decontare directa, care permite unui șofer pagubit sa-și repare mașina pe propria asigurare și nu pe polița celui din vina caruia s-a produs accidentul. Este un mecanism nou, opțional, pe care compania de…