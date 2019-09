Vicepreşedinte ANRE: Furnizorii de energie care nu se vor adapta la descentralizarea sistemelor energetice vor deveni inutili "Descentralizarea sistemelor energetice se va produce inevitabil si va schimba complet comportamentul tuturor actorilor din piata, fie consumator sau prosumator - deja un nou termen care s-a implementat si la noi, fie ca vorbim despre distribuitor, transportator sau furnizori. Ei vor fi fortati sa se adapteze la aceasta descentralizare, altfel risc sa spun ca ei vor deveni inutili", a avertizat Zoltan Nagy-Bege. Vicepresedintele ANRE a apreciat ca introducerea tehnologiilor de energie regenerabila face ca descentralizarea sistemelor energetice traditionale sa devina inevitabila. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

