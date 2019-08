Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a ajuns subiect de fabula printre foștii sai parteneri de guvernare de la ALDE.

„Era odata un greiere și o furnica. Așa suna o fabula clasica. Dar nu e vorba de o fabula. Este vorba de o poveste reala, in care rolul greierului este luat de catre dl ministru al Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici. Asemenea greierului, domnul Teodorovici cat a ținut vremea frumoasa s-a distrat și s-a jucat, dand asigurari ca totul e in regula. Asta pana cand realitatea l-a prins din urma. Iar realitatea l-a lovit cu o rectificare bugetara nerealista. In noiembrie,…