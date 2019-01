Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, din Germania, o prima reactie la anuntul ministrului Tudorel Toader, care a spus ca are pregatita deja o ordonanta de urgenta pentru condamnatii completurilor de 5 de la ICCJ din 2014 pana acum. "Nu stim exact ce isi imagineaza ministrul sa scrie in…

- Anunțul lui Tudorel Toader privind intenția guvernului Dancila de a emite o ordonanța de urgența pentru contestația in anulare a starnit o reacție dura din partea vicepreședintelui Comisiei Europene, finlandezul Jyrki Katainen.

- "Stire incredibila! Poporul roman merita stat de drept!", a scris Jyrki Katainen, distribuind stirea AP referitoare la OUG are va permite revizuirea tuturor sentintelor date de completurile de cinci judecatori de la ICCJ incepand din 2014. De asemenea, preia leadul stirii AP, conform caruia…

- Anuntul facut duminica seara de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la o ordonanta de urgenta care sa extinda termenul contestatiei in anulare pentru toti cei judecati de completurile nelegal constituite de la ICCJ in ultimii patru ani, starneste reactii dure de la Bruxelles. Finlandezul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca ordonanta prin care ar urma sa fie anulate sentintele ICCJ din ultimii cinci ani ar duce la rejudecarea proceselor persoanelor condamnate, dar si a celor achitate. De asemenea, Toader a subliniat ca premierul Viorica Dancila va decide cand va fi data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat duminica seara ca a redactat un proiect de ordonanta de urgenta, pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri "nelegal constituite" si care nu mai sunt in termen sa poata depune contestatii in anulare. Tudorel Toader a mai anuntat si o…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. …