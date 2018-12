Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski a primit azil politic in Ungaria, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Reuniunea NATO din Canada: Secretarul adjunct al Alianței, apel la unitate in fata unei Rusii 'din ce in ce mai agresive' Nikola Gruevski, care a demisionat…

- Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab si-a dat demisia joi in semn de protest fata de acordul prim-ministrului Theresa May pentru iesirea din UE, relateaza Reuters. "Regret sa anunt ca, dupa reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie sa demisionez",…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Am trimis o scrisoare recomandand…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit lui Nikki Haley, ambasadoarea SUA la ONU care tocmai si-a dat demisia, pentru sprijinul sau pentru Israel si pentru faptul ca a luptat impotriva 'ipocriziei' in cadrul organizatii, relateaza marti Reuters. 'As vrea sa-i multumesc ambasadoarei…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. ”Presedintele Trump si ambasadoarea Nikki Haley se vor intalni in Biroul Oval la 10:30 in aceasta…

- Directorul financiar al Tesla, Dave Morton, si-a anuntat demisia dupa numai o luna in functie, din cauza nivelului de atentie la care se afla producatorul de automobile electrice, anuntul provocand scaderea actiunilor companiei cu 9%, transmite Reuters.Morton, fost director financiar al producatorului…