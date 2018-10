Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat marti, la Vaslui, ca investitiile in sanatate reprezinta o prioritate pentru Guvern. Stanescu a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, modernizat recent in cadrul unui proiect cu o valoare de peste 15 milioane de euro. Managerul SJU Vaslui, Ana Rinder, i-a prezentat vicepremierului cladirea unde vor functiona noul RMN si noul computer tomograf care au intrat in dotarea unitatii medicale, locul in care va fi amplasat heliportul spitalului, spatiul in care va functiona un centru de spitalizare…