Vicepremierul Rusiei: Racheta hipersonica nucleara testata a zburat de 27 de ori mai repede decat viteza sunetului

Stiri pe aceeasi tema

- Avangard, vehiculul hipersonic de reintrare al sistemului de rachete testat recent de Rusia, a atins o viteza de 27 de ori mai mare decat cea a sunetului, a declarat vicepremierul rus Yuri Borisov. Racheta ce transporta Avangard a fost lansata de la baza Dombarovskiy din zona Muntilor Urali si a lovit…

- Vicepremierul rus Iuri Borisov a declarat joi ca o racheta din cadrul sistemului Avangard, noua arma strategica hipersonica a Rusiei, a atins la ultimele probe viteza Mach 27, adica 32.202 kilometri pe ora, performanta care, potrivit armatei ruse, face ca acest sistem sa fie invulnerabil in fata…

- Vehiculul hipersonic de reintrare Avangard, al sistemului de rachete testat recent de Rusia, a atins o viteza de 27 de ori mai mare decat cea a sunetului, astfel ca noua arma este esențialmente imposibil de interceptat de sisteme antiracheta, a declarat vicepremierul rus Yuri Borisov, conform Mediafax.O…

- Vehiculul hipersonic de reintrare Avangard, al sistemului de rachete testat recent de Rusia, a atins o viteza de 27 de ori mai mare decat cea a sunetului, astfel ca noua arma este esentialmente imposibil de interceptat de sisteme antiracheta, a declarat vicepremierul rus Yuri Borisov.

- A fost un eveniment, a spus el, care va fi resimtit dincolo de frontierele nationale, un "eveniment nu numai pentru armata noastra, ci pentru intreaga noastra tara". "Rusia a dezvoltat un nou tip de rachete strategice", a spus el, inainte de a adauga ca armele erau deja in productie si ca vor fi livrate…

- Vladimir Putin a anunțat miercuri un test efectuat cu succes al unui nou sistem rus de racheta hipersonica - Avangard -, care poate fi dotat cu ogive nucleare si conventionale, a anuntat Kremlinul, citat de agentia de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul…

- Racheta hipersonica Avangard a fost testata cu succes miercuri sub ochii presedintelui rus Vladimir Putin, transmite agentia de presa Reuters. Pe langa aceasta arma prezentata drept imposibil de detectat de scuturile antiracheta operationale in prezent, rusii au inceput testele si in cazul dronei subacvatice…