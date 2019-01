Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, a declarat ca vizita sa in Statele Unite la invitatia NASA a fost anulata ca urmare a luptelor politice de la Washington, pe care le-a catalogat ca fiind "un al doilea razboi civil american", informeaza agentia Tass.

- Lansarea pe orbita a unui satelit american de spionaj, cu ajutorul unei rachete Delta 4 Heavy, a doua cea mai mare din lume, a fost anulata duminica, cu cateva secunde inainte de momentul stabilit pentru decolare, din cauza unei probleme detectate de computere.

- Guvernatorul statului Arizona, Douglas Ducey, a emis o proclamatie de felicitare a Romaniei cu ocazia Centenarului Marii Uniri, in care sunt mentionate legaturile stranse dintre Romania si Statele Unite ale Americi care au alimentat si prietenia dintre Statul Arizona si tara noastra, a anuntat Ambasada…

- Ambasadorul George Cristian Maior a lansat joi, la Washington, in calitate de autor, volumul "Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner" (America's First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), informeaza un comunicat de presa al ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii citat…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…