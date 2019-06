Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, vicepremierul rus, Dmitri Kozak, susține ca alegerile parlamentare anticipate, acum sau mai tarziu, sunt inevitabile. Mai mult decat atat, in cazul in care scrutinul ar…

- Activistul civic Fiodor Ghelici a venit cu o adresare publica din partea Asociatiei obstesti „Moldova mea”, al carei presedinte este, prin care cere demisia presedintelui Republicii Moldova, dizolvarea Parlamentului si alegeri parlamentare anticipate.

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Administrația de la Tiraspol a abrogat decretele care vizau autoritațile publice locale și locuitorii din satul Varnița, raionul Anenii Noi. Aceste documente, care au fost emise pe data de 25 ianuarie 2019, vizau transferarea competențelor administrației locale din…

- Diminuarea caracterului geopolitic in recentele alegeri parlamentare, tergiversarea procesului de operationalizare a structurilor institutionale ale noului parlament ales, dar si incertitudinea cu privire la formarea unei majoritati parlamentare capabile sa numeasca un nou Guvern, alimenteaza riscul…

- In opinia lui Igor Dodon, si socialistii, si reprezentantii esichierului de dreapta au fost si sunt in opozitie fata de Partidul Democrat (PDM) care este la guvernare in ultimii ani. De aceea, este un lucru logic ca doua partide de opozitie incearca sa ajunga la un numitor comun pentru a-si uni fortele…

- "Daca vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, ele trebuie sa se desfasoare asa cum au votat cetatenii tarii la referendumul consultativ din 24 februarie, adica sa fie alesi 61 de deputati, nu 101', a declarat Pavel Filip intr-un interviu pentru cotidianul Tribuna.Pavel Filip aminteste…

- Presedintele fractiunii parlamentare a Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Pavel Filip, sustine ca daca se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate, acestea ar trebui sa se desfasoare in conformitate cu rezultatele referendumului consultativ din 24 februarie, astfel incat sa fie alesi…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) da startul discutiilor preliminare pentru formarea unei majoritati parlamentare, iar primii invitati la masa de dialog sunt cei din blocul ACUM (format din Partidul Actiune si Solidaritate - PAS - si Partidul Platforma Demnitate si Adevar - PPDA),…