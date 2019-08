Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Mihai Fifor a anuntat, joi, ca a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul careia au fost abordate teme de actualitate aflate pe agenda bilaterala, cu accent pe oportunitatile concrete de dezvoltare a profilului Parteneriatului Strategic cu SUA. “Am avut…

- Vicepremierul Mihai Fifor a anuntat, joi, ca a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul careia au fost abordate teme de actualitate aflate pe agenda bilaterala, cu accent pe oportunitatile concrete de dezvoltare a profilului Parteneriatului Strategic cu SUA.…

- Vicepremierul rus, Dmitri Kozak, vine saptamana viitoare la Chișinau cu o vizita oficiala. Acesta va fi insoțit de ministrul rus al Agriculturii, Dmitri Patrușev. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre vicepremierul pentru Reintegrare, Vasile Șova.

- Ministrul de Interne din Guvernul Sandu, Andrei Nastase, a avut astazi, 12 iunie, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan. Astfel, cei doi au discutat despre situația politica interna care s-a creat in ultimele zile in Republica Moldova, cat și despre descinderile din aceasta dimineața…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a reiterat, miercuri, angajamentul ferm al Executivului roman pentru extinderea si aprofundarea in continuare a cooperarii Romania - SUA in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans...

- Circa 36 de sectii de votare vor fi deschise in Republica Moldova pentru alegerea membrilor romani in Parlamentul European, scrutin la care moldovenii cu cetatenie romana vor putea sa voteze in baza mai multor acte, insa nu vor putea vota daca au documente expirate, a declarat ambasadorul Romaniei…

- Circa 36 de sectii de votare vor fi deschise in Republica Moldova pentru alegerea membrilor romani in Parlamentul European, scrutin la care moldovenii cu cetatenie romana vor putea sa voteze in baza mai multor acte, insa nu vor putea vota daca au documente expirate, a declarat ambasadorul Romaniei la…

- „Cei doi oficiali au evocat legaturile traditionale de prietenie dintre cele doua tari si au evidentiat nivelul bun al cooperarii dintre Romania si Statul Palestina. In context, presedintele Camerei Deputatilor a apreciat dinamica deosebita a contactelor bilaterale, aratand ca aprofundarea relatiei…