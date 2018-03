Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, la Antena 3, ca Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi restructurat. "Avem în plan lucrul asta, sa restructuram acest serviciu", a spus acesta potrivit hotnews.ro.

- Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi restructurat, a declarat vicepremierul Paul Stanescu, la Antena 3. SPP este un serviciu secret care are atributii in asigurarea protectiei demnitarilor romani, a demnitarilor straini pe timpul sederii lor in Romania, a familiilor acestora, dar si in asigurarea…

- ”Intr-o zi mi-a batut cineva la ușa. Am spus public acest lucru. La trei saptamani, maxim o luna, a venit la mine un bun prieten de al meu. Ceea ce a zis Liviu Dragnea e adevarat. Venise la mine sa imi spuna ca domnul Pahonțu, ca imi asigura protecție, ca Liviu Dragnea va disparea cel mai tarziu…

- Actualul Guvern intenționeaza sa incalce o cutuma insturata in ultimii ani, conform careia bugetele serviciilor secrete cresc. Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat ca exista la nivelul Guvernului un proiect de restructurare a Serviciului de Protecție și Paza.Citește și: Paul Stanescu rupe…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a constatat, in sedinta de marti, ca Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si-au desfasurat activitatea in raport cu misiunile si cu…

- Andrei Gheorghe, refuzat de TVR in urma cu o luna. Marina Almașan a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a facut o marturisire neașteptata. Jurnalistul, care a murit luni, 19 martie, ar fi putut fi coleg de platou cu realizatoarea tv. La inceputul anului, realizatoarea TVR Marina…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Premierul Dancila explica greșeala cu ”imunoglobina”: ”Cine nu greșește, nu muncește. Am fost suparata pe mine”, a spus premierul Viorica Dancila, duminica, la Antena 3, dupa ce in ultima ședința de Guvern a repetat de șase ori cuvantul ”imunoglobina”, in loc de ”imunoglobulina”. ”Accept intotdeauna…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la ALDE.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), Post-ul PMP: „Dragnea continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca principalul punct de pe ordinea de zi a sedintei va fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.“Am decis impreuna cu domnul presedinte Tariceanu sa convocam Biroul…

- Guvernul Romaniei a decis sa le asigure pensionarilor, pentru 2018, aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear in unitațile de tratament administrate de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), conform Antena1.ro. Prin urmare, anul acesta pensionarii vor beneficia de un numar de maximum…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Administratiei si Dezvoltarii Regionale, a declarat luni ca partidul va lua o decizie miercuri, in Comitetul Executiv National, privind o pozitie politica in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a declaratiilor de duminica seara de la Antena 3. El…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat sambata, la Sinaia, ca se poate discuta despre inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Paza și Protecție (SPP), avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata înfiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- Fostul sef al SPP iese la rampa cu un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD i-a transmis, zilele trecute un mesaj vehement cu privire la opiniile acestuia vizavi de scandalul in care e implicat Serviciul de Protectie si Paza. Dumitru Iliescu sustine ca nu va trece vreme lunga pana…

- Liderii Coaliției PSD-ALDE au avut o intalnire, miercuri, 7 februarie, in biroul lui Liviu Dragnea, dupa ședința comuna a celor doua camere ale Parlamentului.Tema discuțiilor a fost posibilitatea inființarii unei comisiei speciale de ancheta cu privire la situația din Serviciul de Protecție…

- Scandalul legat de protecția oferita demnitarilor de Serviciul de Protecție și Paza se extinde. Prima comisie parlamentara sesizata pe acest subiect, cea de control a SRI, trebuie sa decida daca are competențe pe marginea scrisorii prin care Alina Mungiu Pippidi acuza SPP ca s-a

- Ministrul Sanatatii: Ar putea fi declansat mecanismul de protectie civila Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca marti se va întâlni cu producatorii de medicamente iar în cazul în care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele,…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Ion Iliescu a reacționat in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza (SPP), susținand ca daca se suspecteaza ca SPP face jocuri politice, se poate acționa instituțional și nu prin intermediul declarațiilor de presa.

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a renunțat și el la Serviciul de Paza si Protecție, asta dupa ce inițial spusese ca va continua sa foloseasca SPP. Hotararea vine in cotextul intregului scandal in care este implicat numele generalului Pahonțu. Inca de la inceputul saptamanii, de cand a…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca lucrurile vor iesi prost in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza, in conditiile in care Jandarmeria nu poate prelua responsabilitatile acestei institutii. "Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri", scrie Basescu.

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arunca in aer scandalul legat de Serviciul de Protecție și Paza. Deși inițial serviciul de escortare al premierului fusese preluat de catre Jandarmerie, Carmen Dan a precizat ca aceasta instituție nu va inlocui SPP pe termen lung. Citește și: ALERTA - Președintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(...) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Parchetul General a declanșat verificari in urma afirmațiilor facute de Liviu Dragnea. Astfel, se analizeaza acele declarații ale liderului PSD in care il acuza pe șeful SPP Lucian Pahonțu de spionaj, anunța Realitatea TV.Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii…

- Sefa de la Ministerul Sanatatii considera ca nu ar avea nevoie de prezenta in preajma sa a unui reprezentant de la Serviciul de Protectie si Paza. Sorina Pintea si-a spus punctul de vedere in aceasta chestiune chiar in ziua in care a preluat mandatul de la predecesorul sau, Florian Bodog. Si pe fondul…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru Agerpres, surse oficiale. Potrivit unor surse politice, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au renuntat…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau…

- Radu Tudor a comentat, la Antena 3, decizia Guvernului de a renunța la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. „Daca e o decizie oficiala ca întreg Guvernul sa renunțe la serviciile acestei structuri de Protecție și Paza, din punctul meu de vedere,…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. De altfel, premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Române. Motivul pentru care au renunțat la…

- Nume noi, pe lista guvernului Dancila. Apare numele lui Adrian Dobre, purtator de cuvânt al PSD, care ar putea sa devina ministrul pentru Dialog social, potrivit informațiilor Antena 3. În prezent, acest minister este condus de Gabriel Petrea. De asemenea, o noutate este…

- Fostul deputat PNL Nicolae Stan, denunțatorul lui Paul Stanescu, a confirmat luni, la Antena 3, ca a fost contactat de DNA la începutul anului, cu privire la dosarului vicepremierului. Deci, nu Stan s-a dus la DNA sa duca probe noi, ci procurorii au sunat pentru a încerca…

- Codrin Ștefanescu, reacție in scandalul momentului. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-un interviu acordat DcNews ca ministrul de Interne, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din funcție. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat, sambata, pe partia de schi, seful statului alegand un domeniu schiabil din Muntii Sureanu, judetul Alba. Seful statului a fost fotografiat stand la coada ca un om obisnuit pentru a lua telescaunul si timp de cateva ore a schiat pe partiile aflate la o altitudine…

- Un barbat care a furat banii din pomelnice de la schitul Straja a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor montani din Straja, s-a recomandat ca fiind de la Serviciul de Protectie si Paza si a cerut voie sa foloseasca toaleta.Potrivit unui comunicat de presa transmis…