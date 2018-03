Stiri pe aceeasi tema

- Familie tradiționala? Nici vorba! Aceste staruri nu și-au dorit ca mama copilului lor sa fie prin preajma dupa ce progenitura lor a venit pe lume. Și cum au putut obține așa ceva? Cu bani, evident! Muuulți bani! Cristiano Ronaldo Fotbalistul impreuna cu baiatul lui, Cristiano Ronaldo Jr. O aventura…

- Dorian Popa, unul dintre cei mai in voga cantareți ai momentului, este gazda pentru Andra Trandașși cațelul ei Billy in prima ediție a emisiunii „Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- La doi ani de la momentul in care Coalitia pentru Familie a depus la Parlament o initiativa de modificare a articolului 48 din Constitutie, dorinta celor trei milioane de romani care au semnat initiativa se va implini. Coalitia PSD-ALDE a decis ca referendumul pentru familie sa fie organizat in luna…

- Seful IPJ Giurgiu, Marian Catalin Tone, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca institutia sa deruleaza in acest an un proiect de combatere a violentei in familie, prin care politistii si procurorii sunt instruiti sa aplice "cu fermitate" noile norme legale in domeniu. "In acest an vrem ca…

- Medeea Marinescu vorbește in premiera despre familie, despre copii, care sunt oaza ei de fericire. Indragita actrița are doi baieți și face tot ce-i sta in puteri ca sa le acorde mai mult timp, fara a-și neglija insa și dragostea pentru teatru. Medeea Marinescu are o cariera fabuloasa in teatru și film…

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, a petrecut noaptea de duminica spre luni in arestul Poliției Gorj, dupa ce fratele lui a sunat la Poliție și l-a reclamat ca a agresat-o pe mama lor. Nici loviturile pe care i le-ar fi aplicat celei care i-a dat viața nu i-ar fi oprit furia.…

- Dragnea vrea o noua conducere a PSD: 16 vicepreședinți, cate opt femei și opt barbați din fiecare regiune a țarii. Anunțul președintelui PSD a fost facut inainte de ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. Regiunile ar urma sa propuna fiecare vicepreședinții in Biroul Permanent National.…

- Detaliile privind organizarea Congresului Extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia vor fi teme de discutie in cadrul reuniunii Comitetului Executiv National care va avea loc luni la Palatul Parlamentului.Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca, astfel, modul de organizare…

- Detaliile privind organizarea Congresului extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia se afla pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv National care va avea loc luni la Palatul Parlamentului. Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca astfel modul de organizare…

- Infiintarea a cel putin un centru medical de permanenta, care sa asigure gratuit consultatii si servicii medicale in intervalul orar 15.00-8.00, in timpul saptamanii si 24 de ore in weekend si de sarbatori legale, are sanse de reusita minime, in viitorul apropiat, in municipiul Suceava. Desi ...

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. Acțiunea de…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al organizatiei de femei a PSD, a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie. "Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. 'Nu mai candidez. Nu…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. "Nu mai candidez.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, Codrin Stefanescu a spus: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Data si detaliile congresului extraordinar al PSD din luna martie sunt principalul punct al agendei Biroului Permanent National al PSD, care se reuneste miercuri la Palatul Parlamentului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana…

- Dupa cazul cutremurator al Anastasiei Cicati, actrita care a jucat in las Fierbinti, o noua tragedie loveste Moldova. O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie, in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18 și 20…

- CNAS a publicat proiectul normele metodoloice de aplicare a contractului-cadru, printre prevederii fiind ca medicii de familie sa poata recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infectiile cu virusii hepatitelor B si C. Contratul-cadru trebuie aprobat pana pe 1 aprilie. „Medicii de familie…

- "Sunt foarte linistit! Probele nu s-au falsificat, legea nu a fost incalcata", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului intrebat daca miercuri seara s-a uitat la meciul de fotbal sau la conferinta de presa a sefei DNA. El a refuzat sa faca alte comentarii despre declaratiile Laurei Codruta…

- O familie din cartierul Dacia a fost spitalizata dupa o explozie a centralei termice din apartament. Deflagratia s-a produs luni seara, in jurul orei 21, in timp ce barbatul din familie ar fi incercat sa sudeze o teava de la centrala termica, fara sa se asigure ca alimentarea cu gaz a fost oprita complet.…

- Vicepremierul Paul Stanescu, mesaj catre Laura Codruța Kovesi: ”Cred ca nu mai poate ramane la conducerea CNA..aaaa, DNA”, a spus acesta, luni, la sediul PSD, comentand dezvaluirile facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga Morar. Potrivit ministrului din Cabinetul Dancila, PSD urmeaza sa stabileasca…

- Cazanul instalat incorect, le-a pus viata in pericol. O tanara familie din raionul Criuleni a fost la un pas de tragedie, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon.Nenorocirea a fost evitata, atunci cand mama barbatului a dat peste ei.

- Alessandra Stoicescu a prezentat in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, reacția liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa ce „Rise Project” a spus ca fiul acestuia a preluat o parte din patrimoniul de lux al Tel Drum cu opt zile inainte ca firma sa-si ceara insolventa. Dragnea spune ca fiul…

- O adolescenta a trait momente de groaza in familia sa, dupa ce tatal ei a obligat-o sa se tunda baieteste. Tanara a fost lasata de mama sa sa-si faca suvite blonde de ziua sa de nastere, insa, ce a urmat este desprins din filmele horror.

- "Ma uit la televizor si vad in fiecare zi o noua varianta a legii pensiilor. Nu vreti sa asteptati, totusi? Facem calcule. Trebuie sa facem si o reorganizare la Casa de Pensii pentru ca e clar ca nu putem sa recalculam 5 milioane de pensii cu acest numar de functionari.", a declarat ministrul Muncii,…

- Aveti o problema de sanatate, vreti sa consultati un doctor, dar programul medicului dumneavoastra de familie s-a incheiat? Nu aglomerati Unitatea de Primire Urgente! Adresati-va unui centru de permanenta! In județul Arad funcționeaza 16 centre de permanența fixe, care asigura continuitatea asistenței…

- "Miercuri, 31 ianuarie 2018, la ora 15.00, președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va oferi scurte declarații de presa dupa ședința Delegației Permanente a Alianței Liberalilor și Democraților, care va avea loc la Palatul Parlamentului or, la sala Grupului Parlamentar ALDE, de la et. 3, corp B,…

- Seara plina de interventii, pe 30 ianuarie, pentru cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta. Au fost solicitate sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic,…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- Sotia cantaretului Paul Young, Stacey, a murit la varsta de 52 de ani, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. Vestea a fost data de catre familie, printr-un comunicat public. „Cantaretul Paul Young a anuntat, astazi, ca sotia sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta…

- TSD Maramureș da dovada de spirit civic și continua acțiunile care vin in sprijinul persoanelor defavorizate. La sfarșitul saptamanii trecute, un barbat din Cicirlau, care iși crește singur cei trei copii, fiind ajutat doar de fosta soacra, a fost vizitat de echipa tinerilor social-democrați. Potrivit…

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Un barbat de 50 de ani, originar din Straseni a decedat dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaze naturale. Sotia, Elena Pereu, viceprimar in localitate si feciorul acesteia in varsta de 12 ani se afla in sectia reanimare la spitalul Raional din Straseni.

- Coaliția pentru Familie, cei care au strans semnaturi pentru a modifica Constituția, unde sa se specifice ca uniunea dintre barbat și femeie inseamna casatorie reacționeaza la cazurile de pedofilie.

- Medicii de familie din Ialomița au renunțat deocamdata la proteste, insa se declara nemulțumiți de situația generata de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Ministerul Sanatații. Intr-un comunicat de presa remis publicitații, medicul Andreea Radu, președintele Asociației Medicilor de…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- Pentru a-i felicita de ziua numelui, va oferim idei de mesaje si urari de Sfantul Ioan: MESAJE de SFANTUL IOAN pentru FAMILIE ”De Sf. Ioan, cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!” ”E…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- Un numar de 125 de medici de familie din județul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, adica 64% din totalul de 196 care sunt in relatii contractuale cu CJAS. Potrivit reprezentanților CJAS Alba, cei 71 de medici care nu și-au prelungit contractele o vor putea…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- Medicii de familie care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu vor mai elibera, de astazi, retete gratuite si compensate si nici trimiteri. Astfel, pacientii vor fi nevoiti sa isi plateasca medicamentele si, in unele cazuri,…

- PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca „lipsa totala de respect” fata de revendicarile medicilor de familie va declansa un val de nemultumiri sociale fara precedent, potrivit unui comunicat transmis MEDIAFAX, duminica, de catre presedintele Comisiei de sanatate a PNL, Cristian Radulescu.

- Medicii de familie au fost chemați astazi la Ministerul Sanatații. Au fost programate discuții dupa ce aceștia au amenințat ca din 3 ianuarie nu vor mai acorda consultații gratuit și nici nu vor mai prescrie rețete decontate de Casa de asigurari.