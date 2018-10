Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, considera ca petitia prin care se solicita initierea de alegeri in filiala PSD Bucuresti si schimbarea Gabrielei Firea de la conducerea acestei organizatii reprezinta o greseala. "Cred ca ceea ce se incearca…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat, astazi, la Vaslui, ca investitiile in sanatate reprezinta o prioritate pentru Guvern. El a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, modernizat recent in cadrul unui proiect cu o valoare de peste…

- Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, a ieșit invingator vineri, in Comitetul Executiv Național al PSD, dupa ce mai multe nume grele, precum Gabriela Firea, primarul Capitalei, Paul Stanescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice, și senatorul…

- Președintele PSD nu a precizat care este subiectul pentru acest vot. Comitetul Executiv National (CExN) al Partidului Social Democrat s-a reunit vineri in sedinta, la Palatul Parlamentului, tema centrala de discutie fiind demersul public asumat de mai multi lideri ai formatiunii prin care…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- "Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna, e evident ca trebuie sa se schimbe ceva. A trecut deja prea mult timp de cand pare ca totul s-a oprit…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat sambata, la Deva, la finalul unei intalniri cu primarii din judetul Hunedoara, ca exista suficiente fonduri pentru derularea programelor nationale de dezvoltare locala PNDL 1 si PNDL 2, suma prevazuta…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat vineri ca, inainte de aprobarea rectificarii bugetare, va avea o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila si cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii astfel incat sa nu…