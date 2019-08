Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Matteo Salvini a declarat sambata ca renuntarea la moneda unica europeana nu este o optiune de actualitate pentru Italia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Sambata, cotidianul La Repubblica, apropiat de opozitia de centru-stanga, a sustinut ca Salvini se pregateste pentru o campanie…

- Statele membre ale Uniunii Europene au votat joi impotriva unei propuneri a Comisiei Europene privind utilizarea wifi pentru automobilele conectate la Internet, a anuntat un oficial UE, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Propunerea ar fi avantajat producatorii auto Volkswagen, Renault…

- Guvernul Italiei a anuntat, luni, reducerea tintei deficitului bugetar la 2,04% din PIB, de la nivelul de 2,4%, in efortul de evitare a sanctiunilor Uniunii Europene, afirma surse guvernamentale de la Roma citate de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Comisia Europeana a avertizat…

- Italia este cel mai de incredere partener al Statelor Unite in Europa, a afirmat vicepremierul Matteo Salvini, luni, nerabdator sa se prezinte drept un om politic credibil in timpul unei vizite la Washington, scrie Reuters.

- Mii de migranti si refugiati, blocati in Bosnia in drumul lor catre Europa de Vest, dorm pe unde pot, in parcuri si in cladiri abandonate, si unii dintre ei mor, a indicat joi Crucea Rosie, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Bosnia, ocolita de valul de migranti din 2015, se confrunta…

- "Având în vedere datele economice definitive, se confirma faptul ca Italia nu a facut progrese suficiente pentru a se conforma regulii datoriei în 2018". O pagina mica, rece și uscata care certifica eșecul politicii economice a guvernului Salvini-Di Maio, scrie Rador care…

- Grupul francez de telefonie Orange a dezmintit joi seara informatiile aparute in presa potrivit carora ar fi demarat procesul de vanzare a turnurilor de telefonie mobila si a retelei sale de fibra din Europa, transmite Reuters potrivit Agerpres. Potrivit publicatiei de specialitate TMT Finance,…