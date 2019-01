Vicepremierul Luigi Di Maio, cerință inedită pentru Uniunea Europeană 'UE ar trebui sa sanctioneze Franta si toate tarile care, ca Franta, saracesc Africa si fac ca aceste persoane (migrantii - n.r.) sa plece, deoarece locul africanilor este in Africa, nu pe fundul Mediteranei', a declarat duminica Luigi Di Maio in timpul unei vizite in regiunea Abruzzo din centrul Italiei. 'Daca astazi exista oameni care pleaca, acest lucru se intampla deoarece unele tari europene, cu Franta in frunte, nu au incetat niciodata sa colonizeze tari africane', a insistat Di Maio, liderul politic al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) care guverneaza impreuna cu Liga (extrema-dreapta). … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

