- In cadrul conferintei de joi si vineri a ministrilor europeni de interne privind securitatea si migratia, va fi 'in primul rand vorba despre consolidarea cooperarii noastre cu statele de plecare si de tranzit (ale migrantilor) avand drept scop stoparea fluxurilor de migranti ilegali', in special…

- Polonia, cea mai mare tara fosta comunista din Uniunea Europeana, afirma ca se va opune oricaror sanctiuni impuse de blocul comunitar Ungariei, al carei guvern este acuzat ca incalca regulile UE privind democratia, relateaza Reuters. "Fiecare tara are dreptul sau suveran de a face reformele…

- Primaria Capitalei a hotarat sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru procurarea rechizitelor scolare. Ajutorul se ofera odata pe an, doar elevilor cu venit pe membru de familie mai mic de 1.900 de lei. "Beneficiarii sunt parintii/reprezentantii legali ai copiilor cu…

- 21% dintre cetațenii sarbi considera in mod eronat ca Rusia este cel mai mare donator financiar al țarii, deși, in realitate, Moscova nu apare nici macar in top 9 donatori, scrie Radio Slobodna Evropa. Uniunea Europeana este cel mai mare donator al Serbia inca din anul 2000. Timp de 18 ani, Bruxelles-ul…

- Reprezentantul special al SUA în Iran, Brian Hook, a criticat decizia Uniunii Europene de a aloca 18 milioane de euro pentru Iran, afirmând ca "transmise un mesaj gresit" si a cerut Bruxellesului sa ajute la eliminarea amenintarii venite din

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, informeaza Financial Times.

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele , a confirmat vineri ca majoritatea parlamentara ar respinge Acordul de comert liber intre Uniunea Europeana si Canada (CETA), ceea ce ar pune in pericol insasi existenta intelegerii, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Foarte…

