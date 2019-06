Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a afirmat azi ca nu vede niciun motiv pentru care statul sa achizitioneze o participatie in Fiat Chrysler (FCA), daca producatorul auto italo-american va fuziona cu grupul francez Renault, informeaza AGERPRES.Intrebat daca Guvernul de la Roma ia in considerare…

- Comisia Europeana a trimis miercuri o scrisoare Guvernului de la Roma in care ii cere acestuia sa explice de ce s-au deteriorat finantele publice ale Italiei, un pas care deschide calea pentru o posibila actiune disciplinara impotriva Italiei in cursul saptamanii urmatoare, transmite Reuters, potrivit…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat marti ca se asteapta ca Bruxellesul sa sanctioneze Roma din cauza inrautatirii deficitului si a datoriei sale enorme aplicandu-i o amenda de trei miliarde de euro, relateaza AFP. "Intr-un moment in care somajul in randul tinerilor atinge 50% in anumite…

- "Intr-un moment in care somajul in randul tinerilor atinge 50% in anumite regiuni (...), unii de la Bruxelles ne cer, in numele unor reguli din trecut, o amenda de trei miliarde de euro", a spus el la postul de radio RTL 102.5."Intreaga mea energie va fi folosita pentru a schimba aceste…

- Italia este pregatita sa ignore regulile bugetare ale Uniunii Europene pentru a stimula astfel ocuparea fortei de munca, a declarat marti vicepremierul Matteo Salvini, potrivit Agerpres.„Daca vom avea nevoie sa depasim anumite limite, cum ar fi deficitul bugetar de 3% (din PIB) sau 130-140%…

- Premierul italian Giuseppe Conte a decis sa dea curs solicitarii Miscarii Cinci Stele (M5S) si l-a demis pe secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, un apropiat al liderului extremei drepte italiene Matteo Salvini.

- Un politician italian populist care a facut campanie impotriva vaccinarilor obligatorii a copiilor a ajuns la spital dupa ce a fost infectat cu varicela. Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii nord-italiene Friuli-Venezia Giulia, membru al partidului Liga Nordului, a devenit ținta glumelor pe…

- Cu toate ca Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a declarat ca Ministerul de Finante a cerut Standard & Poor's sa amane perspectiva din cauza neadoptarii bugetului de stat, scrisoarea trimisa agentiei de rating il contrazice. In documentul facut…