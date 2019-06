Stiri pe aceeasi tema

- 'Colegul nostru Daniel Suciu a decis sa candideze la functia de Presedinte Executiv al PSD in 29 iunie! Felicitari, Daniel, si mult succes! Suntem alaturi de tine!', a scris Radu Moldovan pe Facebook. Intrebat in urma cu doua zile despre zvonurile legate de aceasta candidatura, Radu Moldovan…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu a anuntat, vineri, ca va candida, la Congresul extraordinar din 29 iunie, pentru aceeasi functie, el primind sustinere din partea Organizatiei PSD Sector 1. "Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind…

- 'Eu nu comentez zvonuri, de regula. Nu mi-a spus nimeni nimic, dar oricare dintre colegii mei care isi doreste sa candideze pentru una din cele trei functii sunt convins ca va primi sprijinul organizatiei. Dar nu am primit nicio solicitare pana la ora aceasta, ca vreun coleg ar dori sa candideze…

- Miercuri, 19 iunie 2019, in prezenta unui numar de 260 de delegati, a avut loc Conferinta Extraordinara Judeteana a Organizatiei PSD Constanta. Asa cum STIRIPESURSE.RO transmitea zilele trecute, liderul organizatiei judetene, fostul ministru Felix Stroe, va candida pentru functia de secretar general…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Radu Moldovan este si presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si a obtinut primul sau mandat in aceasta functie, in 2012, prin vot uninominal, in prezent aflandu-se la cel de-al doilea mandat. 'Chiar daca pentru unii alesi ai statului roman, care nu au nimic in comun cu identitatea noastra…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a afirmat, pe Facebook, ca trebuie convocat de urgența plenul Camerei Deputaților pentru a fi schimbat din funcția de președinte al Camerei Liviu Dragnea, in contextul condamnarii acestuia.Citește și: ALERTA - Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani și…

- In satul "Liviu Rebreanu", fost "Prislop", din Bistrița Nasaud, traiește Saveta, fiica Anei și a lui Ion al Glanetașului, personajele romanului "Ion". Batrana a implinit de curand 95 de ani. Femeia a fost vizitata la aniversare de un politician local, vicepremierul Daniel Suciu, a informat timponline.ro.…