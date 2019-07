Stiri pe aceeasi tema

- FCSB nu e Steaua. A pierdut marca, a pierdut accesul pe Ghencea, acum a pierdut și palmaresul 1947-2003. CSU Craiova va juca sub numele de Universitatea Craiova, deși nu e Universitatea Craiova. S-a descurcat sa faca rost de marca și sigla, deși clubul s-a inființat in 2013 și, conform justiției, nu…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a declarat, vineri, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020 la fotbal, desfasurata la Neptun, ca exista intarzieri la santierele stadioanelor Steaua si Rapid. ''Timpul trece extrem de repede si ne mai…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca membrii Nationalei de fotbal Under-21 au facut "o tara intreaga mandra" de ei, avand "un parcurs exceptional" la Campionatul European. "Un parcurs exceptional al echipei nationale de fotbal a Romaniei Under-21 la Campionatul European! Tricolori, ati…

- Compania Nationala de Investitii a dat publicitatii imagini noi de pe santierele din "Ghencea" si "Giulesti". Lucrarile la stadionul "Steaua" avanseaza in fiecare zi, iar la arena "Rapid" totul arata dezolant.

- Arbitrul israelian Orel Grinfeld a fost delegat sa conduca meciul dintre selectionatele Romaniei si Germaniei, din semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, programat joi, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Renato Dall'Ara'' din Bologna, potrivit…

- Selectionata Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ”Dino Manuzzi” din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Victorie de senzatie a Romaniei…

- Sucursala Regionala CF Bucuresti a demarat programul de intretinere si reparatii curente la infrastructura feroviara in zona Garii de Nord, prin lucrari de inlocuire a aparatelor de cale si buraj mecanizat, lucrari care au drept scop ridicarea restrictiilor de viteza si cresterea gradului de siguranta…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, ar vrea ca niciun meci sa nu se joace in etapa de Paști. „Eu aș elimina partidele in aceasta perioada a anului. Eu o sa merg și la biserica, merg la slujba. Dar nu e normal sa se joace. Unii sunt fericiți, alții pierd. Cum a fost atunci cand am caștigat cu Steaua…