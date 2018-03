Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii. Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat…

- Ambasada SUA in Republica Moldova a anuntat ca saluta decizia Chisinaului de a actiona in solidaritate cu Marea Britanie si cu aliatii si vecinii sai „in responsabilizarea Rusiei pentru actiunile ei care incalca dreptul international si ameninta securitatea europeana”.

- NATO a decis sa retraga acreditarile a sapte diplomati de la misiunea Rusiei la Alianta, în legatura cu atacul cu gaz neurotoxic din Marea Britanie, a declarat marti secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, transmit Reuters, dpa si AFP, anunta Agerpres.

- Sunt cel puțin 24 de țari din intreaga lume care au anunțat, luni, ca se solidarizeaza cu Marea Britanie și expulzeaza diplomați ruși in semn de protest fața de folosirea unui agent chimic, o neurotoxina, pe teritoriul unui stat UE in incercarea de a elimina un fost spion dublu rus. In total, aproape…

- Australia a anuntat, marti, ca va expulza doi diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei si in semn de solidaritate cu Guvernul de la Londra, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca…

- Germania, SUA si Polonia au anuntat luni ca expulzeaza diplomati rusi, in cadrul unei actiuni coordonate ale tarilor occidentale ca raspuns la otravirea cu agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia pe teritoriul Marii Britanii, otravire in spatele careia s-ar…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Kremlinul spune ca decizia ambasadorului britanic de a nu participa reuniunea ambasadorilor convocata de Ministerul de Externe al Rusiei pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei cu privire la otravirea fostului spion ru demonstreaza ca Marea Britanie nu doreste sa asculte si varianta Rusiei,…

- Ministerul suedez de Externe a anuntat intentia de a-l convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a oferi explicatii despre cazul atacului neurotoxic comis in Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va…

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va avea…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Rusia este hotarata sa expulzeze, la randul ei, diplomati britanici dupa decizia premierului Theresa May de a expulza 23 de dimplomati rusi, in contextul tensiunilor create in jurul otravirii fostului spion rus, Sergei Skripal, cu neurotoxina, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este extrem de probabil ca insusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, transmite Reuters. …

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Marea Britanie va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum a fost folostia substanța neurotoxica, provenita din Rusia, pentru a-l otravi pe fostul agent de spionaj, Alexei Skripal. Anunțul a fost facut de Theresa May.

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sky News, citand surse neidentificate, relateaza Reuters.

