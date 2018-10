Stiri pe aceeasi tema

- Europa va suferi o criza de identitate acuta agravata de triumful Brexit si de "procesul european de balcanizare", definit de Statele Unite prin atacuri teroriste selective, criza refugiatilor si trezirea dorintei de independenta a natiunilor europene fara stat, aparitia fortelor centrifuge care accelereaza…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 27 au fost ranite, dupa ce un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Accidentul a avut loc pe o autostrada, la 20 de kilometri distanța de capitala Sofia. In urma tragediei, Guvernul de la Sofia a decretat ziua de luni zi de doliu național.

- Un accident de autocar a facut sambata dupa-amiaza 16 morti pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, a anuntat ministrul de interne, Valentin Radev, citat de AFP. Sosit la locul accidentului, la 57 de kilometri nord de Sofia, Valentin Radev a declarat ca…

- "Exercitiul cu anticipatele l-am facut deja de doua ori. Nu mi se potriveste, o sa se rada de mine deja", a declarat premierul Borisov. Motivul afirmatiilor lui Borisov este legat de solicitata sedinta extraordinara a parlamentului de la Sofia, ceruta de socialistii bulgari, din cauza faptul ca in Bulgaria…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a cerut o renovare simultana a tuturor podurilor din tara sa, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, dupa prabusirea unui viaduct la Genova (Italia), transmite AFP, preluata de Agerpres. Potrivit unor extrase de la reuniunea guvernamentală care a avut loc miercuri,…

- Primul mandat al Bulgariei la președinția UE, ianuarie-iunie 2018, nu a fost nici dezastrul prevestit de observatori, dar nici lovitura de imagine la care spera Sofia. Cu greu s-ar putea da vina pe Sofia pentru cele mai mari framantari care agita in prezent Europa. Totuși, cu toate ca președinția bulgara…

- Sute de fermieri din intreaga Bulgarie s-au adunat in capitala Sofia pentru a protesta impotriva sacrificarii in masa, la ordinul guvernului, a unei mari parti a septelului de oi si capre in urma aparitiei primului focar al pestei micilor rumegatoare in Uniunea Europeana,

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a subliniat în cadrul reuniunii ambasadorilor Republicii Moldova ca Chisinaul trebuie sa se concentreze si mai mult pe aprofundarea relatiilor cu institutiile europene si tarile membre ale UE. În cuvântul…