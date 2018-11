Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a demisionat Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a demisionat vineri, dupa cateva saptamani de proteste de strada impotriva declaratiilor sale despre activistii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza Reuters. "Imi inaintez demisia ca urmare a campaniei continue de presa impotriva mea", a anuntat el, la sediul guvernului de la Sofia. Potrivit biroului de presa al guvernului, premierul Boiko Borisov a acceptat in cursul serii demisia lui Simeonov. Simeonov, care coordona politicile economice si demografice, le-a numit pe activiste "femei pitigaiate" si a sugerat ca ele "speculeaza" situatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

