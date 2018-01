Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov a lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite ale Americii, despre care spune ca prin adoptarea unor sancțiuni impotriva Moscovei, incearca sa influențeze situația din Rusia, inainte de alegerile prezidentiale.

- Statele Unite încearca sa influenteze situatia din Rusia înainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice împotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul

- In motorul de cautare Google, la intrebarea despre caștigatorul alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia aparea un bloc de referința in care se spunea ca Vladimir Putin este caștigatorul alegerilor.

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Opozantul rus Alexei Navalnii a declarat ca pregatește o acțiune de protest naționala impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care la 25 decembrie a refuzat sa-l inregistreze pe politician in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia. Navalnii a facut apel la suporterii…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat ca Statele Unite cauta un pretext pentru a rupe Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa tentativa Washingtonului de a arunca vina asupra Moscovei nu va avea succes, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat, sambata, ca planurile SUA de a inaspri sanctiunile impotriva Coreei de Nord nu vor da roade, adaugand ca este vital ca toate partile sa se angajeze intr-un dialog pentru obtinerea pacii, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.

- Rusia se asteapta la noi complicatii in relatiile sale cu SUA la inceputul anului 2018, deoarece sunt posibile noi sanctiuni din partea Washingtonului impotriva Moscovei, a declarat marti agentiei de presa RIA Novosti ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din anul…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Deputații ruși au adoptat în a doua lectura, miercuri, o lege care permite Moscovei sa desemneze ca 'agent strain' orice organizație media externa care activeaza în Rusia, acesta fiind un raspuns al Moscovei la înregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT în Statele…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Rusia de agresiuni militare si ca se amesteca in alegerile din alte tari. Sunt cele mai dure cuvinte de pana acum ale sefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus ca nu dorește un nou „razboi rece” si nici o confruntare perpetua cu Rusia.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Președintele Vladimir Putin a insinuat joi ca acuzațiile de dopaj de stat vizandu-i pe sportivii ruși sunt orchestrate de Statele Unite pentru a afecta desfașurarea alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia, informeaza AFP. "Iata ce ma îngrijoreaza: Jocurile Olimpice…

- Coreea de Nord va putea sa efectueze un atac cu rachete cu raza lunga de actiune asupra SUA nu mai devreme de doi sau trei ani, a declarat marti intr-un interviu acordat Bloomberg din Moscova directorul Departamentului pentru neproliferare si control al armamentului din Ministerul de Externe al Rusiei,…

- Statele nordice au acuzat Rusia de incalcarea repetata a spațiului lor aerian in ultimii ani. In fața acțiunilor Moscovei, considerate din ce in ce mai amenințatoare, miniștrii apararii din mai multe țari din nordul Europei s-au reunit la Helsinki pentru a face planuri comune de contracarare.

- Noi dovezi cu privire la implicarea Moscovei in alegerile din SUA din 2016. Potrivit Congresului american, in perioada campaniei electorale, Rusia a folosit mișcarile civice din Statele Unite pentru a provoca haos și a raspandi informatii ironate.

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- Inainte ca Administratia Barack Obama sa aprobe in 2010 un acord controversat care a oferit Moscovei control asupra unor largi cantitati de uraniu american, FBI adunase dovezi substantiale ca oficiali din industria de profil rusa erau implicati in acte de coruptie, extorsiune si spalare de bani menite…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) prezentase dovezi privind ilegalitati comise de apropiati ai liderului rus Vladimir Putin înainte ca Administratia Barack Obama sa aprobe, în 2010, un acord controversat prin care Rusia primea acces la zacaminte de uraniu din SUA, scrie publicatia…