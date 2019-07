Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a dat startul astazi dimineața semimaratonului urban de fapte bune ”OSF Start Bucovina 2019” care este organizat de Fundația Comunitara Bucovina (Grup de Inițiativa) și Asociația Help and Advice cu sprijinul OSF Global Services. ”In aceasta dimineața…

- ''Nu sunt optimist, sunt același om care nu se schimba, care nu iși uita trecutul, nici al partidului, nici al nostru in general pentru ca asta ar insemna ca cineva sa imi spuna sa uit numele parinților și bunicilor mei. Ar insemna, brusc, sa am alți parinți și alți bunici. Nu pot sa fac acest lucru.…

- Rezultatul votului la alegerile pentru Parlamentul European in municipiul Suceava schimba complet configuratia politica pe scena locala. Numaratoarea voturilor valabil exprimate arata ca PNL isi mentine primul loc, cu 24,68%, insa in imediata apropiere se plaseaza marea surpriza a acestor alegeri, ...

- Primele rezultate ale exit-pollului efectuat de Curs-Avangarde pentru ora 19:00 pentru alegerile europarlamentare au fost primite cu entuziasm la sediul PNL Suceava. Rezultatele au fost așteptate la sediul județean al PNL Suceava de liderul organizației, Gheorghe Flutur, de viceprimarul Sucevei, Lucian…

- Cupa Monitorul la tenis a continuat și ieri cu alte șapte partide disputate. Trei meciuri au fost amanate, doua din cauza ploilor. Sambata și duminica, organizatorii turneului au programat alte 22 de partide la toate categoriile. La competiția din acest an participa 192 concurenți, insa unii dintre…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, le atrage atenția celor care le trece prin gand sa vandalizeze mobilierul urban din municipiu ca vor fi identificați și vor da socoteala intrucat sistemul de supraveghere video implementat de Primarie funcționeaza și este extrem de util in asemenea situații.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca este "putin mahnit" ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a depus cererea de iesire la pensie si a fost eliberat din functie. El a afirmat, in cadrul Conferintei extraordinare…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca in oraș au fost date in folosința opt noi locuri de joaca moderne, cu echipamente noi și covor cauciucat. In același timp, Lucian Harșovschi a precizat ca a fost semnat contractul pentru un nou loc de joaca care va fi pe strada Amurgului, cu o suprafața…