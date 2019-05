Stiri pe aceeasi tema

- Alessia a avut parte in ultimele luni de clipe grele. Dupa ce a primit un diagnostic grav din partea medicilor si incepuse sa isi revina, artista a fost implicata intr-un accident rutier grav.

- Un autoturism aflat la strada principala din Iclod a luat foc in noaptea de joi spre vineri. Alarma s-a dat in jurul orei 1,45, iar la locul evenimentului a intervenit cu o autospeciala un echipaj al pompierilor de la Detașamentul din Dej. Intervenția nu a durat mult, dar autovehiculul a fost distrus…

- Bogdan Ioan a dezvaluit pentru Click! ca a fost implicat intr-un accident rutier. "Doar Smiley a știut. Doua saptamani nu am putut canta. Dupa etapa a treia, ma duceam la o prietena in Iasi și am avut un accident, dar nu din vina mea. Dauna totala la masina, multumesc lui Dumnezeu ca mai sunt…

- Circulatia rutiera se desfasoara marti dupa-amiaza pe un singur fir, pe DN 13B, Gheorgheni - Praid, in zona varfului Bucin, in urma coliziunii dintre o masina de transport butelii si o autoduba, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru cumpararea unei autospeciale de stingere a incendiilor. Masina ar trebui sa inlocuiasca o autospeciala cumparata din bani europeni si arsa intr-un incendiu de vegetatie uscata la care pompierii au intrvenit…

- In timp ce samsarii fac profituri semnificative, cumparatorii de buna credinta isi pun viata in pericol. Sefii Registrului Auto Roman (RAR) spun ca le pregatesc o „surpriza" intermediarilor: o propunere legislativa potrivit careia inspectorii RAR vor decide daca o masina mai poate fi reparata sau nu.…

- Procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) o acuza pe Laura Codruța Kovesi de comiterea a trei fapte penale, printre care și cea preferata de anchetatorii de la DNA: abuz in serviciu.Noutatea in cazul lui Kovesi este ca i se reproșeaza CINCI acte materiale, fiind…

- Romanii cumpara tot mai multe autoturisme rulate. Un studiu efectuat in 2018 a concluzionat ca aproximativ doua treimi din mașinile SH comercializate in Romania au un istoric de daune stufos, chiar daca...