Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul din Campulung, gasit incompatibil de ANI. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul viceprimarului municipiului Campulung, Margarin Șerban Blidaru. Potrivit ANI, in perioada 24 iunie 2016 – 28 septembrie 2017, acesta a deținut și exercitat simultan…

- Comisia pentru controlul parlamentar asupra activitații SRI a facut public, vineri, raportul privind ancheta efectuata in legatura cu relația instituționala dintre fostul director al SRI, George Maior, și fostul șef al ANI, Horia Georgescu, documentul acuzand ca dosarele de incompatibilitate in care…

- ARAD. Construirea unui magazin Lidl in cartierul Gradiste a incins spiritele in ultima sedinta a Consiliului Local Municipal, de saptamana trecuta. Fireste, cei care au dat tonul au fost alesii Opozitiei. In numele lor, a luat cuvantul Gheorghe Saplacan: „Inainte de a supune la vot punctul…

- O instanța a Curții de Apel București a decis saptamana trecuta sa-i respinga solicitarea lui Baran Pompiliu, viceprimarul orașului Țicleni, in procesul cu Agenția Naționala de Integritate. Baran a cerut, prin avocat, anularea raportului de evaluare facut de ANI in mai 2018, Agenția gasindu-l…

- Agentia Nationala de Integritate a decis ca Daniel Traian Senaci, viceprimar al comunei aradene Carand se afla in conflict de interese administrativ. Acesta a initiat si votat un proiect de Hotarare a Consiliului Local Carand prin care ii facea cadou socrului o pasune. In calitate de consilier local,…

- Claudiu Manda a anuntat ca, daca va fi aprobata candidatura lui la alegerile europarlamentare, un alt social-democrat ii va prelua atributiile, urmand ca acest aspect sa se stabileasca in sedinta CEx. Un raport important pe care trebuie sa il prezinte Comisia in perioada urmatoare este referitor…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate pentru Mircea Ovidiu Dumitru, fost Membru al Comitetului Director al Societații Romane de Radiodifuziune – Studioul Teritorial de Radio Craiova. Acesta este actualul director al Aeroportului din Craiova. In perioada 03 ...

- Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca TUTUIANU MARIUS ndash; HORIA, actualmente Presedinte al Consiliului Judetean Constanta, s a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 20 decembrie 2012 ndash; 30 martie 2016, intrucat a exercitat simultan functia de consilier judetean si pe…