Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineata o veste teribila a zguduit din temelii toata Romania. Razvan Ciobanu a murit in circumstante ciudate, in urma unui accident care ridica inca sute de semne de intrebare, cu o masina care are 5 stele la testele de siguranta.

- Panica din cauza unui incendiu izbucnit marți la o fabrica de volane din Timișoara. Mai multe echipaje de pompieri acționeaza cu nisip la fața locului și incearca sa porneasca instalația de stingere a fabricii. Din cauza flacarilor, peste 430 de persoane s-au autoevacuat. Incendiul s-a declanșat la…

- Familia lui Razvan Ciobanu, dar si anchetatorii incearca sa afle ce s-a petrecut in dimineata zilei de luni, cand designerul si-a pierdut viata intr-un dramatic accident rutier.Citește și: Informații EXLOZIVE Vica Blochina explica de ce a plecat Razvan Ciobanu IN GRABA de pe litoral Un…

- Vica Blochina a facut dezvaluiri cutremuratoare despre Razvan Ciobanu. ”Eu nu am declarat nimic, am vazut tot felul de informații. Eu intr-adevar trebuia sa ma intorc acasa. Am plecat spre Constanța și i-am lasat mașina mea.

- Destinul designerului Razvan Ciobanu s-a frant la doar 43 de ani. Ar fi vrut sa ajunga in Bucuresti dupa ce fusese la un festival in Mamaia, insa nimeni nu stie de ce a ales o ruta care duce mai degraba la Tulcea si nici de ce a plecat in noapte, cu masina imprumutata de la o prietena. „A venit cu un…

- Razvan Ciobanu a lasat in urma durere si intrebari fara raspuns. Ultima persoana care a stat cu el la masa, care l-a privit in ochi si care il cunostea foarte bine, a intrat in direct la Antena Stars si a povestit totul despre clipele pe care le-a petrecut alaturi de Razvan Ciobanu, inainte ca acesta…

- Tatal si doi frati ai presupusului organizator al atacurilor din duminica Pastelui, din Sri Lanka, Zahran Hashim, au fost ucisi vineri intr-o operatiune a fortelor de securitate, a anuntat politia. Hashim, care s-a detonat la un hotel din Colombo, a fondat o grupare Islamista, NTJ, care acum…

- Comunicat de presa “Dincolo de aparențe” la Penitenciarul Gaești Astazi, 22 martie 2019, in intervalul 10-12, a avut loc Post-ul DAMBOVIȚA: Doua persoane private de libertate le-au vorbit elevilor despre cum au ajuns dupa gratii apare prima data in Gazeta Dambovitei .