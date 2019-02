Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu am nimic cu cormoranii. Am cu hrana romanilor și cu peștii care asigura hrana romanilor, o parte din hrana romanilor. Eu fiind la Bruxelles, acolo am avut o intrebare adresata de un europarlamentar foarte valoros al țarii. Norica Nicolai a ridicat in comisia de pescuit aceasta problema, o problema…

- Ziduri de beton și ruine. Asta surprind înregistrarile dupa golirea parțiala a Lacului Colibița, aflat în plin proces de secare în vederea finalizarii operațiunii „Marirea gradului de siguranța a Acumularii Colibița”. Valoarea proiectului se ridica la suma totala de…

- Este, fara dar și poate, regele operațiilor și intervențiilor estetice. Cel supranumit „Papușa Umana Ken” a inceput anul 2019 cu retușuri peste retușuri. Dupa nu mai puțin de șapte operații, „Ken” arata ca dupa o runda in ringul de box.

- Pompierii si salvamontistii petrosaneni si angajatii Primariei Vulcan au reusit sa aduca un strop de bucurie intr-o comunitate izolata de nameti de un metru in muntii Retezat. In satul Dealu Babii mai traiesc 7 oameni, cu varsta cuprinsa intre 70 si 80 de ani, care sunt legati de casa si pamantul unde…

- Pe durata serii și nopții, pe raza de activitate a DRDP Timișoara au fost pe teren un numar de 74 de utilaje și au fost folosite 246 tone de material antiderapant. Pe Secția Autostrazi s-a acționat cu 4 autoutilaje și s-au raspandit 20 de tone material antiderapant pe A1. Pe…

- Ce spun rudele, ce cred vecinii și ce-și amintește mama copilului despre coșmarul nopții in care a murit micuțul Maxim, scrie publika.md. Citeste si Vica Blochina s-a combinat cu un interlop. Cine este noul iubit al fostei amante a lui Victor Piturca In exclusivitate la Vorbește Moldova,…

- O angajata a Serviciului Roman de Informații (SRI) a cazut din autospeciala in care se afla la parada militara din 1 Decembrie de la Alba Iulia. Incidentul a avut loc in zona in care se afla președintele Klaus Iohannis și a fost filmat, iar imaginile postate pe Facebook au devenit virale.Intamplarea…