Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina a povestit cum l-a cunoscut pe Victor Piturca. "Nu stiam unde plec. Eu voiam sa plec in Italia si ma gandeam cum o sa gasesec un print bogat. Am ajuns in Romania la un bar cunoscut din Capitala. Am fost si in Cipru unde am facut facultatea, dar m-am intors in Romania. Am cunoscut…

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un copil, Edan. Blonda a povestit cum l-a intalnit pe fostul selectioner al echipei nationale si cum a reactionat fiul ei dupa cand si-a intalnit tatal dupa o pauza de un an. A

- Nicoleta Botan a fost injunghiata de fostul sau sot. Cei doi erau despartiti din luna noiembrie a anului trecut. Mai mult, femeia obtinuse un ordin de restrictie pentru Marius Botan. Acesta nu avea voie sa se apropie de ea. Ranile provocate de fostul sot au condus la moartea femeii, mama copiilor lui.…

- Vica Blochina, despre cel mai greu moment din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care a ramas insarcinata cu Victor Pițurca, dupa o relație de 16 ani. La inceput, acesta nu a vrut sa-și recunoasca fiul. Blonda a vorbit intr-un interviu pentru „Acces Direct” despre lucruri mai puțin știute…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. In 2015, majoritatea statelor membre au raportat ...

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- La nivelul UE, in 2014, s-au platit 138 de miliarde de euro pentru prestatii in caz de boala, in timp ce in Romania s-au platit 330,51 milioane de euro in 2014 si 365,01 milioane de euro in 2015. In 2014, cheltuielile de protectie sociala pentru plata concediilor medicale in UE au reprezentat…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…

- Aproape 14% dintre romani sustin ca nu reusesc sa isi incalzeasca suficient locuintele, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016. Acesta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in a-si…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- Romania a mai bifat un ultim loc in cadrul UE – chiar și la ponderea cheltuielilor pentru protectie sociala in PIB, conform datelor publicate la finele saptamanii trecute de Eurostat, cu mai putin de 15% din PIB fata de o medie europeana de 29% din PIB. Ceea ce nu e de mirare, intrucat noi nu (NU) adunam…

- Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementeaza, in perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul “LIFELONG MATHS”, care vizeaza activitati de invatare si intalniri transnationale pentru elevi si profesori din cinci tari, respectiv din Turcia, Romania, Macedonia, Italia…

- Catalina Ponor si-a luat o binemeritata vacanta, tocmai in Thailanda, dupa ce anul acesta si-a anuntat retragerea din activitatea de gimnasta, la varsta de 30 de ani. Fosta sportiva a postat mai multe poze din vacanta sa in Thailanda, in care se arata incantata si pare ca nu duce dorul salii…

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- Narcisa Suciu s-a stabilit in urma cu 10 ani in Finlanda, tara natala a sotului ei, Veikko Miettinen, și foarte rar iși mai face apariția prin Romania. Artista, insa, nu a renunțat la marea sa pasiune, muzica și nu rateaza nicio ocazie sa-și intalneasca fanii. Astfel, cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Va mai amintiti de Dragos Condescu, micutul care a reusit sa invinga cancerul cerebral de doua ori? Baietelul din comuna Secu, Dolj, ajuns acum la varsta de 9 ani, este nevoit sa faca in continuare recuperare, pentru ca nici in ziua de azi nu reuseste sa mearga sau macar sa se tina pe picioare. Si daca…

- “LIFELONG MATHS”, proiect implementat de Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” in Social / Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementeaza, in perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul “LIFELONG MATHS”, care vizeaza activitati de invatare si intalniri transnaționale…

- Doar un mit: Romania, țara asistaților sociali Romania se afla pe ultimul loc in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru protecție sociala in PIB, in 2015. Tendința cheltuielilor cu protecția sociala este de scadere in Romania, tendința inversa fața de UE. In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protecția…

- In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat, in medie, 29% din PIB in anul 2015. Romania se afla si la acest capitol pe ultimul loc din UE, cheltuind numai 14,6% din PIB pentru protectie sociala, fata de peste o treime din PIB in Franta, Danemarca si Finlanda, arata datele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Dupa mai bine de doua decenii de mariaj, Mihai Stoica a divortat de Corina, insa cei doi au pastrat o relatie apropiata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va arata, in exclusivitate, ce gest a facut fosta sotie pentru directorul sportiv al FCSB-ului, dupa o sesiune de cumparaturi, in parcarea unui…

- Transportatorii rutieri anunța, pe 13 decembrie, un amplu protest, cu peste 50.000 de participanți, in mai multe orase din tara. Ei vor manifesta si pe 20 decembrie in fata Guvernului, pentru a cere eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…

- Marele campion de șah Gary Kasparov a venit la București: ”Nu e totul sa ajungi campion mondial, ci sa gasești mereu noi provocari”. Garry Kasparov, cel mai tanar campion mondial din istoria șahului, la doar 22 de ani, in 1985, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al conferinței Making…

- Marius Mihaita locuieste intr-un imobil somptuos, sub acelasi acoperis cu celebrul Stelian Gheorghe, zis "Stelu ANRP", campionul retrocedarilor de sute de milioane de euro, conduce un BMW X5 si este un obisnuit al magazinelor de lux din Bucuresti. Prin interpusi, ar fi implicat in cele mai rasunatoare…

- Eleganta si cocheta asa cum a fost tot timpul, stralucind ca un veritabil star de cinema, scrie wowbiz.ro. Pentru ca daca cuiva i se potriveste fara tagada statutul de "vedeta" in Romania, aceasta este Stela Popescu. Din sicriul rece, mult prea rege pentru un suflet atat de cald, care a usurat trupul…

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc. Stela Popescu, care a avut multe secrete la viața ei , a fost una dintre cele mai indragite șiu apreciate actrițe de comedie din Romania. Artista a incantat generații intregi de romani cu rolurile…

- Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza si pastele, asta de vreme ce in Italia 68% din totalul gospodariilor au televizorul pornit in timpul mesei. Dupa italieni si britanici (58%), romanii urmeaza in topul celor care obisnuiesc sa se uite la stiri, reportaje, filme…

- Televizorul este un oaspete nelipist de la masa de cina pentru mai mult de jumatate dintre romani, potrivit unui sondaj realizat in opt tari europene. Doar italienii si britanicii sunt mai lipiti de televizor in timp ce iau masa. Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza…

- Imbracata dupa ultima moda, postari pline de stil dand dovada de mult bun gust, in rochite si pantofi de la cei mai mari designeri ai lumii si locatii spectaculoase. Asa arata viata ei! E greu sa tii pasul cu Andreea Visoiu... aproape imposibil! Odata cu venirea toamnei, tanara a ales sa bifeze si locatiile…

- Ajutata de Alex Tudorie, Madalina, fosta sotie a lui Gabriel Enache, si-ar fi gasit un apartament, intr-o zona de lux din Capitala. Cei doi au fost impreuna la un imobil aflat in constructie, iar, la iesire, blonda era toata numai un zambet. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Un roman a evadat dintr-o inchisoare din Italia chiar in timpul orei de plimbare, iar cand a fost prins le-a spus polițiștilor ca pleca sa iși vada copiii și soția in țara natala. Romanul, in varsta de 18 ani, fugise din inchisoarea din Salerno in timpul pauzei de plimbare, dar a stat doar cateva ore…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- Ce i-a spus Prințul Nicolae Amaliei Enache atunci cand s-au intalnit. Fosta știrista de la Pro tv a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa scandalul izbucnit la Casa Regala zilele acestea, cand Prințul Nicolae nu a fost lasat sa iși vada bunicul aflat pe patul de moarte. Amalia Enache a povestit…

- ♦ Capitala ramane detasat cel mai puternic pol de business din Romania, dar dependenta economiei locale de companiile inregistrate in Bucuresti s-a redus puternic fata de 2008. Doua sute de miliarde de lei. Atat „a disparut“ din cifra de afaceri a companiilor inregistrate in Capitala…

- Transportatorii cer cresterea sumei returnate din acciza pe carburanti Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat luni, Guvernului, sa initieze cat mai rapid noua procedura de rambursare a supraaccizei la carburanti pentru a mentine un cost al motorinei pentru…

- Milionarul Roger El Akoury (49 de ani), unul dintre "Regii medicamentelor" din Romania, a luat masa la un restaurant de lux din Capitala cu o afacerista care si-a inceput cariera la stat, Ana Maria Varvara. Cei doi au luat pranzul impreuna, alaturi de un alt cuplu, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- Rata șomajului in Uniunea Europeana a ramas stabila la 7,5% in septembrie, comparativ cu luna precedenta, și in scadere fața de 8,4% in perioada similara din 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citat de Agerpres. Acesta este cel mai redus nivel incepand din…