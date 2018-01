Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile grele in care a fost nevoita sa traiasca, lipsa confortului, lipsa banilor, misiunile grele pe care a trebuit sa le indeplineasca, toate aceste lucruri au adus-o pe Vica Blochina in pragul disperarii cat timp a filmat pentru Asia Express.

- Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea, a declarat, luni seara, la iesirea din sediul partidului, ca el a fost in minoritate si ca, pe fond, Guvernul a facut treaba. Oprișan a fost unul dintre cei 4 membri ai Comitetului Executiv Național al PSD care au votat pentru ca Mihai Tudose sa ramana premier. ”Marile…

- Victor Ponta intervine in scandalul legat de polițistul pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in sectia de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi. Medicul Marta Coman de la camera de garda a Spitalului Baicoi a fost filmata in ziua de Boboteaza in timp ce refuza sa interneze un pacient venit cu ambulanta de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, bolnava…

- O doctorita de la camera de garda a spitalului orasenesc Baicoi a fost filmat de ruda unui pacient in timp de refuza internarea acestuia. Mai mult, intr-un acces de furie, medicul a rupt fisa bolnavului. Incidentul s-a petrecut sambata, de Boboteaza, cand medicul filmat era de garda la Unitatea de primiri…

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- Bucurie mare pentru cantareața Alessia. Artista a devenit mamica pentru prima oara. Alessia, care s-a decis sa se casatoreasca dupa 11 ani de relație , este in culmea fericirii. Cantareața a nascut vineri, 29 decembrie. Blonda a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume un baiețel perfect…

- 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Problemele de locuit, precum igrasie, ferestre deteriorate sau lipsa iluminarii afectau aproape doua din cinci persoane in 2016, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. "In anul 2016, problemele de locuit afecteaza aproape doua…

- Polițiștii și-au cerut drepturile in fața Ministerului de Interne. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa banilor, de lipsa de personal din sistem și de faptul ca nici pana acum nu le-au fost platite orele suplimentare.

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Vedetele care participa la “Asia Express”, show-ul ce urmeaza sa fie difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018, au stiut ca va fi experienta vietii lor, dar nu se asteptau la conditiile grele de acolo.

- Mircea Draghici a tras un semnal de alarma in ceea ce privește lipsa de personal cu care se confrunta turismul romanesc, fapt pentru care mulți antreprenori se orienteaza spre piața din Asia. Totodata, acest lucru va aduce schimbari importante. ”Foarte mulți proprietari de hoteluri din Romania…

- Printr-o alocare de 100 de milioane de lei, Regele Carol al II-lea, in iunie 1933, a salvat uzinele de armament din Cugir de la faliment. Putini sunt cei care stiu sau isi mai amintesc de faptul ca viitorul suveran al Romaniei, M.S. Mihai I, a vizitat in copilarie uzinele din Cugir. O fotografie donata…

- Evangelina Tsadiosou s-a indragostit nebunește de un barbat din Canada pe care l-a cunoscut pe internet. Atunci cand cererea in casatorie a venit, nu a stat pe ganduri. A vandut totul și a decis sa-l urmeze orbește pe barbat in Canada. Șocul a fost foarte mare in momentul in care, cu doar…

- Marius Șumudica furios ca a ramas fara tricourile lui Quaresma și Pepe! A avut nevoie de punga cu gheața la mana dreapta! Antrenorul gazdelor și-a dorit o amintire dupa egalul cu campioana, care l-a egalat dintr-un penalty contestat: "Pentru noi n-ar fi dat 11 metri. Dar sunt fericit și cu un punct,…

- Lipsa imunoglobulinei a dus la gesturi extreme: un adolescent bolnav a incercat sa se sinucida, a povestit cu lacrimi in ochi medicul care il ingrijește. La Guvern a avut loc o intalnire de urgența: ministrul Sanatații a primit ultimatum o saptamana, ca sa rezolve problema.

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- Lipsa hranei și a valutei, pe fondul sancțiunilor internaționale, ii forțeaza pe nord-coreeni sa pescuiasca tot mai in largul marii, in ciuda ambarcațiunilor lor fragile, ceea ce a dus recent la o serie de naufragii in largul Japoniei, potrivit unor analiști citați de AFP, scrie Agerpres. Aceste…

- Zeci de posturi sunt scoase la concurs in aceasta perioada la unitațile medicale din Prahova, dar și in centrele de ingrijire a persoanelor cu dizabilitați sau cele subordonate DGASPC Prahova. Spitalul Orasenesc Urlati organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcței contractuale…

- Un agent supraveghetor de la Penitenciarul Poarta Alba a fost ranit in timp ce intervenea sa-i desparta pe mai multi detinuti care se luasera la bataie. Sindicalistii trag un puternic semnal de alarma si spun ca situatia putea avea un final tragic, avand in vedere ca agentul este obligat sa pazeasca…

- Venezuela se adanceste intr-un dezastru umanitar generat de politicile economice ale guvernului local, politici in urma carora moneda tarii, bolivarul s-a depreciat puternic, iar preturile au crescut dramatic. Tara se confrunta cu o puternica criza de alimente si medicamente. Inflatia a crescut la 4.115%…

- Marius Șumudica a facut spectacol pe banca lui Kayserispor la partida cu Istanbul Bașakșehir (scor 1-1 in minutul 77, la momentul redactarii știrii) una dintre cele mai in forma echipe din Turcia in acest moment. VEZI VIDEO O faza petrecuta spre finalul primei reprize l-a scos din minți pe antrenorul…

- ”Sceneta din ianuarie care a determinat explozia preturilor la energie se repeta. De data asta, pe piata gazelor. Niste baieti care fac jocurile Engie ori EON sau fie ale Gazprom, lanseaza in spatiul public mesaje care sunt de natura sa induca o stare de panica, de criza si, implicit, sa genereze…

- Ioan Ciupilan, primrul municipiului Huși Primarul Ioan Ciupilan declara ca, de nenumarate ori, agenții economici i s-au plans de lipsa forței de munca. Deficitul este cauzat, in principal, de salariile mici. Municipiul Huși se confrunta cu o acuta lipsa de forța de munca. Semnalul de alarma a fost tras…

- "Am sesizat Consiliul Concurenței pentru a analiza situația pe care am gasit-o in piața in aceasta perioada, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la oua, lapte, produse din lapte — și aici vorbim in special de unt, intrucat din analizele pe care le-am facut am constatat ca nu sunt motive…

- Daca atunci cand șomajul a fost in floare am spus ca este rau, am greșit. Mult mai rau este sa nu gașești cine sa munceasca, faza in care ne aflam acum. Daca vorbim de construcții, atunci lipsa lucratorilor atinge cote alarmante, dupa unii 200.000, dupa alții chiar 500.000 de persoane. Nu lipsesc doar…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a spus, joi, la audierea comisiei parlamentare de ancheta ANRE, ca de la 1 ianuarie nu vor mai exista tarife reglementate și aprobate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei. Creșterea prețurilor la energia electrica și gaze a fost cauzata de condițiile…

- De doua saptamani de cand prețul oualor a inceput sa creasca, mulți romani se plimba printre rafturile cu oua, dar nu cumpara. Producatorii spun ca prețul oualor se va regla abia in februarie-martie, anul viitor. Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale a explicat de unde provine…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanești se imprumuta intre ele, a urcat miercuri pe piața interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 1,92% marți, reiese din datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR).

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a susținut o conferința de presa, inainte de meciul amical cu Olanda, de marți. Contra s-a enervat pentru ca jucatorilor romani li se iau din merite dupa victoria cu Turcia și dupa partidele reușite de cand a preluat naționala. "Noi luam din merite jucatorilor.…

- Parlamentarii USR de Timiș organizeaza joi, 16 noiembrie, o dezbatere pe tema crizei de forța de munca din cel mai vestic județ al țarii. Sunt așteptați sa participe toți cei interesați sa discute despre aceasta problema majora cu care se confrunta in prezent județul Timiș.

- Lipsa oualor este o problema in marile lanțuri comeciale, dar și in magazinele mici. Aceasta criza a dus la dublarea prețului. Asta și pentru ca inca de acum o luna produsul este mai scump cu 24% chiar de la ieșirea ...

- Deși se parea ca mijlocașul Valentin Costache, 19 ani, este viitorul lui Dinamo, clubul alb-roșu a șocat și a decis sa-l vanda la rivala CFR Cluj. Potrivit surselor GSP.RO, povestea transferului este una complicata, Din informațiile Gazetei, Becali a facut o oferta 800.000 de euro pentru Costache, cand…

- Antreprenorii generali in construcții din Romania semnaleaza o noua criza in piața: lipsa acuta de muncitori calificați. Conform unui studiu realizat de IBC Focus și publicat in prestigiosul Top 100 Antreprenori Generali in Construcții, 52% din antreprenori au refuzat anul acesta ofertarea de…

- La antrenamentul de miercuri al naționalei Romaniei, de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", a avut loc un incident neplacut. Cațiva copii de la Centrul de juniori al lui CFR Cluj au intrat pe marginile terenului in ideea de a asista la pregatirea baieților lui Contra și de a ajuta eventual la restituirea…

- „Analizat in izolare, impactul pachetului de modificari fiscale implica o pierdere de circa 5,2 miliarde de lei, in timp ce o evaluare a masurilor de compensare identificate in Nota de fundamentare nu indica acoperirea in intregime a acesteia”, se arata in documentul citat. In opinia Consiliului…

- Primarul din comuna sibiana Carta, Cristin Magheru, a avut la intalnirea liderilor PSD din judet cu presedintele partidului, Liviu Dragnea, si cu premierul Mihai Tudose, doua interventii cu care si-a nemultumit atat colegii, cat si sefii de partid, scrie Turnul Sfatului . Publicatia citata relateaza…

- "In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce privește aprovizionarea cu imunoglobulina a pieței din Romania, pe termen scurt și lung, luand in calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, daca este necesar. Unul dintre producatorii prezenți la intalnire…

- Prof. Dr. Florian BODOG, ministrul Sanatatii s a intalnit astazi cu parintii copiilor afectati de deficienta de imunoglobulina si cu reprezentatii asociatiilor de pacienti. Lipsa imunoglobulinei de pe piata romaneasca se datoreaza problemelor de productie inregistrate de firmele producatoare. ldquo;Este…

- Fenerbahce și Kayserispor au terminat la egalitate, 3-3, dupa ce echipa lui Marius Șumudica a egalat in minutul 90+5. (Vezi aici detalii) Marius Șumudica a fost extrem de nervos in timpul meciului, iar camerele TV l-au surprins in timp ce injura in romana un adversar. Antrenorul roman s-a certat cu…

- Situatie iesita din comun in supermarketurile din Franta. Mai multe magazine din Hexagon au ramas fara unt si efectul imediat al acestei crize a fost cresterea pretului croissantelor. Iar situatia se dovedeste dificila pentru guvernul de la Paris, care tocmai se pregatea sa faca mai putin complicat…

- Vica Blochina a vorbit fara ocolișuri despre cea mai grea situație in care a fost pusa in viața ei, dar și despre relația pe care o are acum cu Victor Pițurca, tatal copilului ei. Vica Blochina, care a declarat in exclusivitate pentru Libertatea, ca pleaca definitiv din Romania , a acordat un interviu…

- Valul de infractori ce ies pe poarta penitenciarelor zilele acestea ridica multe semne de intrebare cu privire la condițiile din pușcarii care au dus la eliberarea a mii de deținuți. Libertatea va prezinta fotografii de colecție din Penitenciarul Jilava, acolo unde, cu mulți ani in urma, faradelegiuiții…