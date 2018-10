Stiri pe aceeasi tema

- Cu ochii verzi si cu buze senzuale, actrita americana Ava Gardner a fost femeia fatala a anilor `40 si `50. S-a nascut in decembrie 1922, fiind al saptele si cel mai mic copil al familiei. A fost descoperita in 1941, de catre un reprezentant al studiourilor MGM, in urma fotografiilor pe care cumnatul…

- Un barbat a fost batjocorit pe internet dupa ce a fost filmat barbierindu-se intr-un tren de navetiști. Omul se apara și spune ca nu a vrut decat sa arate ingrijit, dupa ce iți petrecuse mai multe zile intr-un centru al persoanelor fara adapost. Intamplarea a fost filmata intr-un tren de navetiști din…

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au declarat ca peste 1,4 miliarde de oameni risca sa se confrunte cu diabetul zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, demența, cancer la sân și de colon din cauza modului de viața pasiv. © Sputnik /…

- Unul dintre creatorii dansului modern, Paul Taylor, a murit miercuri la New York la varsta de 88 de ani. Informația a fost transmisa joi prin intermediul unui comunicat de presa de catre purtatoarea de cuvant a companiei sale, Paul Taylor Dance Company.

- Dupa cațiva ani traiți in lumina reflectoarelor, Suri are parte, in sfarșit, de o viața normala, ca oricare alt adolescent. De asta s-a ocupat mama sa, Katie Holmes, care a crescut-o fara sprijinul fostului ei soț, Tom Cruise. Suri, pe vremea cand tatal ei era prezent in viața ei In varsta de 12 ani,…

- Prim-ministrul Azerbaidjanului, Novruz Mammadov, a salvat viata unui barbat, discutand cu el si impiedicandu-l sa se sinucida aruncandu-se de pe un pod in capitala tarii Baku, a relatat agentia Azerbaijan Press Agency (APA), preluata luni de agentia rusa de presa TASS, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Nancy Sinatra, prima soție a actorului și legendarului cantareț Frank Sinatra, a murit la 101 ani, potrivit Realitatea TV.Anunțul a fost facut pe Twitter de fiica acesteia, in varsta de 78 de ani. Mama ei a fost casatorita timp de 12 ani cu Frank Sinatra. Cuplul a avut trei copii, iar…

- Biografia celui care a fost Conducatorul Statului Roman in anii 1940-1944, Mareșalul Ion Antonescu, este inca, cu toate eforturile istoriografiei romanești din ultimii ani, departe de a fi complet cunoscuta.