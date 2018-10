Stiri pe aceeasi tema

- Compania canadiana Cirque du Soleil va avea un spectacol in 2019 bazat pe viata si cariera fotbalistului argentinian Lionel Messi, a anuntat, miercuri, capitanul echipei FC Barcelona, informeaza News.ro."Sunt mandru sa anunt crearea unui nou spectacol Cirque du Soleil in 2019 bazat pe povestea…

- Adela Popescu este insarcinata cu al doilea copil și deja s-au produs schimbari in viața ei. Cum cel de-al doilea baiețel este pe drum și nu mai este mult pana la venirea lui pe lume, Adela Popescu le-a marturisit fanilor sai ca se simte mai responsabila! „Daca ma urmariți pe Instagram, ați vazut ca…

- Faimoasa trupa canadiana Cirque du Soleil a oferit pentru prima data duminica un spectacol in Arabia Saudita, impresionand publicul printr-un uimitor show de acrobatii, in pofida unei crize diplomatice severe intre Ottawa si Riad, informeaza AFP. Show-ul a avut loc in capitala Riad, cu ocazia Zilei…

- Victoria Beckham a facut un anunt important zilele trecute, pe pagina ei de Instagram, iar informatia a fost imediat prezentata fanilor si de cei trei baieti ai vedetei: Brooklyn, Cruz si Romeo. Familia Beckham are un nou membru, este un patruped si a fost numit Fig. Dupa cum se prezinta lucrurile pe…

- Capitanul blaugrana, Lionel Messi, a vorbit pentru Catalunya Radio și despre reacția sa dupa infrangeri. "Sufar mult, mi-e greu sa ma ridic. Trebuie sa aștepți cateva zile pentru a vorbi cu mine". Un nou sezon a inceput pentru Leo Messi. Cu aceeași pasiune, cu același entuziasm și la 31 de ani. Mereu…

- Luka Modric (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus) și Mohamed Salah (Liverpool) sunt cele trei staruri care se bat pentru premiul suprem. Caștigatorul va fi desemnat pe 30 august, la Monaco, in aceeași zi in care va fi stabilita componența grupelor Ligii Campionilor. Leo Messi, Griezmann, Mbappe…

- Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets si Jordi Alba au inceput antrenamentele la baza de pregatire a Barcelonei, Joan Gamper. Cei 4 jucatori, care au participat la Mondial, au facut vizita medicala si primul antrenament marti, 31 iulie, iar miercuri, 1 august, au continuat cu...