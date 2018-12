Stiri pe aceeasi tema

- 1.004 transplanturi hepatice s-au realizat pana acum in Spatiul Romanesc, la centrele din Bucuresti, Iasi si Chisinau. Acesta este termenul utilizat de medicii echipelor de transplant atunci cand se refera la cele trei centre: Spatiul Romanesc. Iata ca la Centenar avem si motive de mandrie: Romania…

- Circa 28.000 de sirieni, dintre care 3.400 cu statut de refugiat, s-au intors in tara lor dinspre Iordania dupa redeschiderea frontierei la mijlocul lunii octombrie, a declarat luni o sursa din cadrul serviciilor de securitate iordaniene, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Autoritatile de la Amman…

- Jeff Bezos, șeful Amazon, a spus ca va veni și ziua in care compania va da faliment, insa spune ca trebuie facut tot ce este posibil pentru ca acea zi sa vina cat mai tarziu, scrie CNBC , care relateaza o intalnire a lui Bezos cu angajații. Deocamdata acel moment pare a fi extrem de departe, capitalizarea…

- Andrada Barsauan și Lazar Arman, cel mai nou si iubit cuplu din muzica populara, au lansat cea mai emotionanta si profunda piesa din cariera lor: “Așa-i viața pe pamant“. Lacrimile iți vor curge instant la ascultarea piesei! “Așa-i viața pe pamant“ vorbeste despre viata, despre cum e viata, trecatoare,…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) da asigurari ca rezerva financiara in lei și in valuta este de aproximativ 42,1 miliarde lei, acoperind mai mult de 7 luni din necesitațile brute de finanțare. De asemenea, mai spune ca nu intampina probleme de lichiditate avand in vedere nivelul rezervei in valuta…

- Dam startul unei campanii pe care o vom intitula generic „Destinele frante din Arad”, o campanie prin care ne dorim nu doar sa prezentam niste oameni rataciti, ci sa incercam sa le cunoastem povestea. Este vorba de boschetarii aradeni, cei care au impanzit orașul nostru de ceva vreme. Ii puteți vedea…

- In primele noua luni ale acestui an s-au inregistrat in zona de activitate a companiei Delgaz Grid un numar de 15 cazuri de intoxicatii, care s-au soldat cu 5 persoane decedate, in timp ce alte 22 au fost la un pas de a-si pierde viata. De asemenea, anul trecut, 20 de persoane si-au pierdut…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 495 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…