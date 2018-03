Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie e pregatita sa inceapa o viața noua alaturi de un alt barbat, susține presa americana. Actrița, in varsta de 42 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un agent de imobiliare „chipeș și ceva mai in varsta”, cu care intenționeaza sa se casatoreasca. Acesta ar fi așadar al patrulea…

- Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011. Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita "camaraderiei si responsabilitatii morale" fata de China.…

- Actrița de telenovele Adamari Lopez a cucerit inimile a milioane de oameni grație rolurilor pe care le-a interpretat de-a lungul timpului, insa viața nu a fost deloc ușoara pentru ea. Diagnosticata cu cancer mamar in urma cu cațiva ani, fosta soție a lui Luis Fonsi a reușit sa depașeasca momentul crucial…

- Kate Middleton urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Deși mai are o luna pana la naștere, Ducesa de Cambridge a pus capat aparițiilor publice. Kate și soțul ei, printul William, au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru ea, aceste apariții…

- Pentru Amy Saunders, de 27 de ani, ultimii 18 ani au fost cei mai crunți din viața sa. Tanara s-a luptat cu o forma severa de acnee, care i-a distrus viața. Niciun tratament nu funcționa și intrase in depresie. Ceea ce nu știa de fapt e ca totul pornea din interior. Abia dupa ce a... Read More Post-ul…

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Jonna Miller si-a imaginat toata viata ca mariajul sau va fi unul de vis... În ziua aceea, însa, întreaga viata i-a trecut prin fata ochilor! Când a vrut sa spele hainele sotului sau, a descoperit crudul adevar...

- Toata lumea se intreaba de ce Melania Trump poarta tot timpul ochelari de soare, chiar și pe timpul nopții. Multi afirma ca este ceva suspect ca Prima Doamna a Statelor Unite sa faca o „pasiune subita” pentru ochelari de soare incat sa nu se desparta de ei nici noaptea. Ochelarii de soare au devenit…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa divorteze. Relatia, conform femeii, a fost departe de a fi fericita, existand…

- Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani! Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani! Fosta handbalista…

- Soția romanului ucis in Veneția vineri este inca in șoc din cauza ca tatal fiului ei nu mai este. Femeia a facut o serie de afirmații de disperare dupa decesul acestuia. ”M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”, a spus ea.

- Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare s-a stins din viata la numai 32 de ani! Alexandra e fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes ale gruparii valcene. “Piti”, cum…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Oana Lis va fi sarbatorita! Sotia fostului edil al Capitalei le-a spus tuturor ce isi doreste drept cadou. Daca i se va indeplini dorinta, cu sigurata viata i se va schimba.

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, Valentin Vasopol, a urcat aseara pe scena Romanii au talent. Foarte sobru și cu o voce puternica, acesta i-a indus in eroare pe cei 4 jurați. Dupa ce le-a spus acestora povestea sa de viața, Valentin a marturisit ca a lasat tot in urma pentru cariera sa in…

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, pe scena Romanii au talent. Valentin este in prezent solist de opera. Are 37 de ani și i-a uimit pe toți cu vocea lui, vineri seara, in cea de-a treia ediție. Valentin a reușit sa ii impresioneze pe toți cu vocea lui. A avut o prestație incredibila și a primit…

- S-a aflat de ce s-a sinucis Sebastian Pancovici. Fiul fostului petrolist n-a mai suportat viața fara fosta iubita, moarta cu fix un an in urma! Fiul fostului petrolist n-a mai suportat viața fara fosta iubita, moarta cu fix un an in urma! Lumea fotbalului a fost șocata azi de vestea ca Florin Pancovici,…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinii a 72 de ani.„Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti forta…

- Indragitul violonist de jazz din Franța, Didier Lockwood, s-a stins din viața duminica, in Paris, din cauza unor probleme cardiace. Muzicianul avea doar 62 de ani. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si casa sa de discuri anunta cu durere brutala disparitie a…

- Nina Iliescu a fost mereu o prezența discreta și, cu toate ca a fost Prima Doamna a Romaniei, aceasta a preferat sa ramana tot timpul in umbra soțului sau, Ion Iliescu. Ei bine, daca pana acum a evitat sa iasa in evidența, se pare ca, de data aceasta, Nina Iliescu a fost foarte deranjata de articolele…

- Nina Iliescu, fosta prima doamna a Romaniei, a decis sa-și faca public talonul de pensie dupa ce s-a spus ca ar avea venituri lunare impresionante. Soția lui Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, s-a hotarat sa faca public talonul de penie dupa ce s-a spus ca aceasta ar incasa venituri fabuloase…

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, Nina, a lucrat intr-un domeniu mai degraba destinat barbaților. Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. Soția fostului președinte Ion Iliescu a preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de…

- Coreea de Nord e o tara misterioasa in jurul careia exista tot felul de legende. Fostul mare fotbalist, Gabi Balint, a avut ocazia de a vizita aceasta destinatie pe vremea lui Ceausescu, pe cand avea doar 15 ani.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…

- Presa nord-coreeana a confirmat vineri demiterea comandantului armatei nord-coreene Hwang Pyong-so, dupa ce presa sud-coreeana a dezvaluit ca acesta a fost destituit din cauza unor acuzatii de coruptie, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Cantarețul Kamara a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la Kanal D, unde a atacat-o dur pe soția sa, Oana, cu care este in divorț. In luna ianuarie, despre Kamara și soția sa, Oana, s-a aflat ca sunt in pragul divorțului , mariajul lor fiind pe butuci. kamara și Oana au un fiu, Leon, care…

- Kim Jong-un și soția sa Ri Sol-ju s-au plimbat noaptea cu un troleibuz nou in Phenian. Cei doi au inaugurat astfel vehiculul care urmeaza sa circule pe strazile din capitala Coreei de Nord, scrie agenția coreeana de știri, KCNA. Din imaginile facute publice, Kim jong-un, care a implinit luna trecuta…

- A ajuns acasa mai devreme, insa nu se aștepta ca acest lucru sa-i schimbe radical viața. Barbatul a intrat in dormitorul partenerei de viața și a aflat cel mai murdar secret al acesteia. In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat.Dar nu…

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Mesajele de propaganda ale presei oficiale nord-coreene si modul in care este glorificat liderul de la Phenian, Kim Jong-un, care continua sa sfideze comunitatea internationala, au intrat de multe ori in atentia observatorilor, care au subliniat diferentele dintre situatia prezentata de autoritatile…

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nelea Motricala prefera sa fie discreta, la fel ca celebrul ei fost sot, chiar daca numele ei este destul de faimos in Chisinau. Nelea Motricala, femeia care i-a fost sotie timp de 7 ani lui Carla’s Dreams, are 31 de ani, este din raionul Calarasi, din Republica Moldova, si este femeie de afaceri.

- Una dintre cele mai apreciate Prime Doamne din istoria Americii a implinit 54 de ani. Nascuta pe 17 ianuarie 1964, Michelle LaVaughn Robinson Obama este soția lui Barack Obama, al 44-lea președinte al Statelor Unite al Americii. Și-a format imaginea unei femei obisnuite, venite dintr-un mediu modest,…

- Celebra prezentatoare a confirmat, chiar in timpul emisiunii sale, ca tatal sau, Elliott De Generes, a decedat la varsta de 92 de ani. Ellen a povestit, printre lacrimi, ca, inainte cu zece minute ca acesta sa stinga din viața, au vorbit la telefon. Ellen DeGeneres și-a pierdut tatal Ellen DeGeneres…

- Oana Lis a luat o decizie importanta la inceput de an. Soția fostului edil al Capitalei și-a schimbat total stilul de viața. A slabit cinci kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, care e foarte bolnav…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…