Viața în România este tot mai GREA. ”Niciodată nu au fost așa scumpe” Ceea ce simteam cu totii este confirmat acum si de ″Institutul National de Statistica″⁣. Romania trece printr-un nou val de scumpiri. In medie, preturile au fost mai mari, in luna mai, cu 4 procente, fața de aceeasi perioada a anului trecut, scrie ProTV. Din pacate, chiar produsele pe care le cumparam cel mai des si de care avem cea mai mare nevoie au avut si cele mai mari scumpiri in mai fata de finalul anului trecut. Preturile legumelor au fost in mai- fata de decembrie 2018 - mai mari cu aproape 25 de procente, fructele cu aproape 11 iar carnea s-a scumpit cu doua procente. Dintre acestea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

